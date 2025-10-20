２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）がこの日、自民党と連立政権の樹立で合意する方針を明らかにしたことを報じた。

吉村氏は午後６時から自民・高市早苗総裁と会談して正式合意し、連立政権の合意書に署名する。２１日にも実施される首相指名選挙で、高市氏が首相に選ばれるのは確実な情勢となった。

この日の番組には、上京直前の吉村氏がスタジオ生出演。今回、閣僚は出さず、閣外協力とした選択について、ＭＣの宮根誠司氏に「閣外の方がやりやすいんですか？」と聞かれると「やりやすいと言うより政策。今回の連立の合意で定めた１２項目の合意を実現することを僕は目標にしてます。だから、実現するために最もいい体制はどういうものかを考えて対応していきたいと思います」と返答。

その上で「約束したことを実行するのが非常に重要です。場合によっては『いや、これはそれぞれ考え方が違うじゃないか』とか…。かつてで言うと、公明党以外は自民党と連立した政党って消滅してます。だから、もちろん僕も代表としてリスクがあるのは分かってます。でも、今は誰かがリスクを取って道を切り開いていかなきゃいけない時期に来てる。政治家がリスクを取らないで誰がリスク取るんだと思います。だから、そのリスクを取っても今、動いてない政治を高市さんと一緒に前に進めていくべきだと。これは国家として本当に必要なことだと思ってるので、難しい決断ですけど、判断いたしました」と続けた。