トンボ鉛筆は、ひと塗りで濃くてなめらかに描ける色芯を新たに採用した「色鉛筆 木物語12色」を2025年10月23日から順次発売します。実売価格は1012円（税込）。

「色鉛筆 木物語12色」

内容色は、きいろ、きみどり、みどり、みずいろ、あお、むらさき、ももいろ、あか、だいだいいろ、うすだいだい、ちゃいろ、くろの12色。

記事のポイント 軽い力で濃くなめらかに描ける「ソフトタッチ芯」を採用しているので、色鉛筆画に初挑戦の人や、筆圧が不安定な子ども、高齢者にも最適です。

「色鉛筆 木物語12色」は、ひと塗りで約30%濃く塗れる「ソフトタッチ芯」を新たに採用した色鉛筆。なめらかさが約10%向上しており、軽いタッチ（筆圧）でなめらかに描けます。

軸の形状は、同社のモニター調査で約6割以上のユーザーが支持した「六角」を採用。木軸材は森林の保全に配慮したPEFC森林認証材を使用しています（PEFC/31-31-167）。塗装は木の風合いを大切に、木肌が透ける仕上げで、色名等も焼印風の捺印となっています。

ケースはクラフト紙を使用。重量は約100gと軽量で、缶入り従来品より3割以上軽くなりました（総重量比）。ケースサイズは幅115×厚さ14×全長196mmと、ムダのないスリムな形状です。

トンボ鉛筆 「色鉛筆 木物語12色」 発売日：2025年10月23日 実売価格：1012円（税込）

