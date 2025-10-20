◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１０回戦 同級１位・北野武郎―同級３位ジョセフ・スマボン（１０月２１日・東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級王座決定戦の前日計量が２０日、都内で行われ、同級１位・北野武郎（２１）＝大橋＝が４７・５キロ、同級３位ジョセフ・スマボン（２３）＝フィリピン＝が４７・１キロでクリアした。

日本ユース同級王者の北野は、８月２１日の日本ユース同級タイトルマッチで挑戦者の松本磨宙（２４）＝泉北＝を３回ＴＫＯで下して初防衛に成功。ＷＢＡ７位、ＷＢＣ１０位、ＩＢＦ１３位、ＷＢＯ１１位と４団体すべてで世界ランクに入っている。

「（ＷＢＯアジアパシフィック・タイトル挑戦は）いいタイミングかなと思っている。タイトルというか、スマボン選手に勝ちたいという気持ちの方が大きい。足腰をしっかり鍛えるために走り込んできた。みんながビックリするような試合内容にして自分の評価を上げたいと思っています」と意気込んだ後、「すいません、生意気言っちゃって…」と恐縮していた。

挑戦者のスマボンは昨年６月、ＷＢＯアジアパシフィック同級タイトルマッチで王者・小林豪己（真正）に挑戦するも判定負け。再起後２連勝しており、再び王座に挑戦する。

戦績は北野が９勝（４ＫＯ）１分け、スマボンが８勝（４ＫＯ）１敗。

興行では４大タイトルマッチが開催される。

メインイベントの東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチでは、王者・田中空（２４）＝大橋＝が同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝を相手に初防衛戦に臨む。セミファイナルの日本フェザー級タイトルマッチでは、王者・阿部麗也（３２）＝ＫＧ大和＝が同級１位・殿本恭平（３０）＝勝輝＝の挑戦を受ける。日本ミニマム級王座決定戦では、同級１位・小林豪己（２６）＝真正＝と同級２位・森且貴（２５）＝大橋＝が王座を争う。