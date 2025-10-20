「楽ちんオシャレ」→【大人のしまむら】でできる！ 40・50代のための「優秀パンツ」

楽に穿けてコーディネートもばっちり決まる、頼もしいパンツを探すなら【しまむら】の【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】をチェックしてみて。数ある注目アイテムの中から今回は、秋らしいチェック柄のボリュームパンツや、こなれ感たっぷりのワイドスウェットパンツなど、40・50代にぴったりの「優秀パンツ」をご紹介します。

今っぽいチェック柄のバルーンパンツ

【しまむら】「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

チェック柄が目を引く、ボリューム感たっぷりなバルーンパンツ。スカート見えするゆったりしたシルエットが特徴的です。公式Instagramによると、「フロント部分はフラットなデザインでスッキリさせているのでメリハリのあるデザイン」とのことで、スタイル良く穿けそうなのがうれしいポイント。カラー展開は「ブラウン × 黒」と「キナリ × 黒」の2色で、どちらも着回し力が高そうな色味です。

落ち着きある大人カジュアルにぴったり

淡いベージュのパーカーと組み合わせて、親しみやすい大人カジュアルな着こなしに。チェック柄の色とパーカーの色がリンクしているので、コーディネートにまとまりが出ています。ゆったりとしたシルエットでさりげなく体型カバーしつつ、こなれ感を出すのがおしゃれ見えのコツ。ラフになりすぎないよう、Vカットのフラットシューズを合わせて、きれいめにまとめています。

おしゃれカジュアルなワイドパンツ

【しまむら】「ワイドイージーパンツ」\1,639（税込）

ダンボールニット素材を使った、ベーシックなワイドパンツ。肌なじみの良さそうな淡いグレーで、きれいめに取り入れられそうです。「スウェットパンツのこなれカジュアル感と、ワイドなシルエットの組み合わせで、楽ちんなのにオシャレ見え」と紹介があるように、穿くだけでおしゃれ上級者に見えそう。ワンマイルコーデはもちろん、着こなしに抜け感を出したいときにもおすすめです。

統一感のあるカジュアルレイヤードスタイル

ふんわりした軽やかなシャツとニットベストをレイヤードしたら、スウェットパンツを合わせて、こなれ感のあるコーディネートに。色味違いのグレーとホワイトでまとめた、大人っぽくてきれいめなカジュアルスタイルです。足元には秋らしいカラーのシューズを差し色として取り入れて、コーディネートにアクセントを加えています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：Hina.W