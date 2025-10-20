「HAUTE COUTURE BRUNCH」があるのは、東京メトロ外苑前駅から徒歩3分ほどでアクセスできる商業施設「パサージュ青山」の2階です。

施設内を進んでいくと、ひときわ華やかな季節の花が出迎えてくれます。

「HAUTE COUTURE BRUNCH」はブランド初のオールデイダイニング。

モーニングからディナーまで、アフタヌーンティーセットはもちろん、食事やスイーツもアラカルトで楽しめます。

店内は季節ごとに変わるお花によって彩られていて、360度どこを見回しても美しい！

模様替えは年に4回ほど行われる予定で、取材当時はラベンダーで紫と青の大人かわいい空間に。

この装飾は11月16日（日）までなので、気になる人はお早めに足を運んでみてくださいね！

どこで撮っても映える店内ですが、おすすめの撮影スポットは入口付近。店内中央にある装飾された柱と、左右からアーチ状に伸びた花をバックにすると、花に囲まれた幻想的な1枚が撮れますよ。

店内にはテーブル45席のほか、最大8人まで使える個室もひとつ用意されています。

お会計にプラス3000円で利用でき、空きがあれば予約なしでも入れます。誕生日などの特別な日にぜひ利用してみて。

これまでの店舗とちがって、予約なしでも楽しめる気軽さが「HAUTE COUTURE BRUNCH」のポイント。

ただし、一部のアフタヌーンティーセットは予約が必要です。そちらを楽しみたい人やスムーズに入店したい人、個室を確実に利用したい人はぜひ予約を！



前日までの予約は各種予約サイトで受け付けており、当日は電話予約のみです。予約枠は注文メニューや予約状況により異なるので、それぞれチェックしてみて。

もし予約なしで行くなら、15時前後が比較的入店しやすくおすすめ。



メニューは人気のアフタヌーンティーをはじめ、アラカルトの食事やスイーツが常時30種類以上。

内装と同じく、季節によってラインナップを入れ替えながら提供しています。足を運ぶたびに新たなメニューと出合えるのは楽しいですね。

取材時（2025年10月）のアフタヌーンティーセットは、「Anniversary plan Autumn Blue」4000円。

テーマは店内を彩るラベンダーに合わせて「ブルー」。幻想的な雰囲気のテーブルセッティングと、見た目にも美しい青色のスイーツとセイボリー全6品を楽しめます。

ちなみに、この6品はアラカルトでは味わえないコース限定メニューですよ！

※本記事の「Anniversary plan Autumn Blue」は2人前です、要予約

思う存分楽しんでもらいたいという思いから、ドリンク飲み放題のフリードリンク付き。

アールグレイに、ダージリン、ブラックティーなどの6種類が揃っており、オーダーしたドリンクはポットで提供されます。

単純に自分の好きなものを選ぶもよし、スイーツとの相性を考えて選ぶもよし。思い思いのアフタヌーンティーを満喫しちゃいましょう♪

「Anniversary plan Autumn Blue」をはじめ、ほかのアフタヌーンティーセット（コース）も基本的には1人前から注文できます。

ソロ活や推し活を周りを気にせずに楽しめるのもうれしいですね。取材中にも推しのアクスタ、ぬいぐるみといっしょに撮影している人がちらほら。



写真左から「ピスタチオのモンブラン」「ムース オ シトロン（柚子）」「ブルーベリーのマカロンケーキ」

「Anniversary plan Autumn Blue」を実際に食レポ！メニューはすべて今回のテーマであるラベンダーが引き立つような美しい見た目のラインナップになっています。

メインのデザートは「ピスタチオのモンブラン」や「ブルーベリーのマカロンケーキ」などの3品。なかでも推したいのは「ムース オ シトロン（柚子）」です。

まだ少し暑い日もある今の時期にぴったりな柚子のムースケーキで、青と白のグラデーションが美しい。

柚子のさわやかな香りとふわしゅわな口溶けのいい食感が幸せな気分をもたらします。

セイボリーは、「米粉バンズ、チキン、なめらかマッシュポテト、チーズのハンバーガー」をはじめとする3品が並びます。



「米粉バンズ、チキン、なめらかマッシュポテト、チーズのハンバーガー」はその名の通り、米粉のバンズを使ったからだにやさしいチーズバーガー。揚げ焼きされたチキンが香ばしく、そのジューシーなうま味とともにオーロラソースのほどよい酸味がやってきます。シャキシャキとした野菜となめらかなマッシュポテトの食感がいいアクセントにもなっています。

おしゃれなアンティーク調の鳥かごの中にあるのが、「さつまいもとお野菜のミラネーゼスティック」。

さつまいもとインゲンをスティック状に揚げたミラノ風料理です。野菜の甘さはもちろんのこと、塩味が利いているのでスイーツと交互に食べればアフタヌーンティーを最後まで飽きずに楽しめます。

「ホワイトアスパラガスのスープ」は、ほどよい塩味でさっぱりとしたスープ。シンプルながらも、ホワイトアスパラガスの香りと味わいが奥に感じられる、コクのある仕上がりになっています。



いかがでしたか？新店舗のオープンで、「HAUTE COUTURE」らしい、季節の花々に囲まれた空間と食事が気軽に堪能できるようになりました。近くを訪れた際は、おひとり様でも、複数人でもぜひ立ち寄ってみてくださいね。



◼︎HAUTE COUTURE BRUNCH（おーとくちゅーる ぶらんち）

住所：東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F

TEL：03-6721-0208

営業時間：11〜22時（フード21時LO、ドリンク21時30分LO）

定休日：不定休

アクセス：東京メトロ外苑前駅から徒歩3分



▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text&Photo：小杉環太（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。