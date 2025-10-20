万博セブン‐イレブンの『宇治抹茶スムージー』「さらにおいしく」全国発売…詳細 「北川半兵衞商店」の宇治抹茶を使用
セブン‐イレブン・ジャパンは20日、大阪・関西万博の会場内などで人気だった「セブンカフェ スムージー」の『宇治抹茶スムージー』の全国発売について、価格などの詳細を発表した。同商品の全国発売は、セブン‐イレブンの公式Xで明らかにされていたもので、大きな反響が寄せられている。
万博のセブン‐イレブン西ゲート店、ウォータープラザ店では、「セブンカフェ スムージー」の7月後半の販売数が連日合計で1000杯を超え、大人気となった。特に人気No.1だったのが『香り広がる 抹茶スムージー』。万博開催時はこの2店でしか購入できなかった抹茶を使用したスムージーが、今回はさらにおいしくなって全国のセブン‐イレブンで発売となる。
同商品には、抹茶の中でも特に人気のある「宇治抹茶」を使用。創業164年の歴史を持つ京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」のものとなり、視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい。そして上品な香りが最大の特長。国内外で高まる抹茶ブームと健康志向の両トレンドに応える商品に仕上げた。
■宇治抹茶スムージー
価格：371円（税込400.68円）
発売日：10月24日（金）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定商品
京都の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶
文久元年創業、164年の歴史を持つ老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の宇治抹茶を使用している。全国茶品評会にて最高賞を過去11回受賞という実績は、最高級の品質と価値の証。空前の日本茶ブームの中、日本茶カフェ「祇園 北川半兵衞」は海外からの観光客にも人気。
担当者コメント
今や「抹茶」を使った商品は国内だけでなく海外の方にも大人気で、大阪・関西万博でも「抹茶スムージー」が大きな話題となりました。今、国内外問わず一大抹茶ブームが到来しています。このブームに乗るだけではなく、健康志向の高まりというトレンドにもマッチした商品をお客様にお届けしたいという想いで、商品開発を進めました。この度、老舗の抹茶原料を使用した本格的な品質を手軽に楽しめるよう、全国展開しますので、ぜひお楽しみください。
