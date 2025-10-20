オズワルド・畠中悠、母と姉が模様替え“おしゃれすぎる”自宅に衝撃「ええ！めっちゃ素敵なお家ですね!!」「何者ですか?!」
笑いコンビ・オズワルドの畠中悠（37）が19日、自身のXを更新。整理整頓された自宅を公開した。
【写真】「センス良いお部屋」姉＆母が模様替えした畠中悠の自宅
畠中は「母と姉が来て嵐のように模様替えして去っていった」とつづり、観葉植物をセッティングしている姉と母の後ろ姿を投稿。整理整頓された自宅リビングを披露している。
リビング・ダイニングは、ブラウン系統のカラーで統一したインテリアで、観葉植物の緑がアクセントになっていた。
模様替えした自宅の様子に、ファンからは「ちょっとオシャレすぎる」「センス良いお部屋」「ええ！めっちゃ素敵なお家ですね!!畠中さんのお母さんとお姉さんにうちにも来てほしいです!!」「お母様とお姉様は何者ですか?!」などと驚きのコメントが集まっている。
