【ハワイ】2025年7月リニューアルオープン！「ディーン＆デルーカ ハワイ ロイヤル・ハワイアン・センター店」限定グッズもチェック
店舗スペースは以前の約2倍に拡大し、商品ラインナップも約3倍に増えた店内リニューアル以前の場所と同じくロイヤル・ハワイアン・センターのB館の1階にリニューアルオープン！ドアのない開放的な入口で、吸い込まれるようにたくさんの観光客で賑わいます。今回の拡張リニューアルの目的である、商品バリエーションの豊富さが感じられる店内に。通路が広々としているので、買い物がしやすいことも特徴です。
ここでしか入手できない限定商品をチェック
充実のフードカウンターで限定ソフトクリームを注文！フードカウンターも大きく、充実のラインナップになりました。カカアコの「ディーン＆デルーカ コウラ店」で毎朝焼き上げたペイストリーがずらりと並びます。ショーケースには、大人気のベーグルに挟むことができるクリームがずらりと並びます。何種類もあって迷ってしまうこと間違いなし。フレーバーは、プレーン（ホワイト） ・ストロベリー ・ブルーベリー ・ウベ ・シナモンレーズン・ウォルナッツハニー、シーズナル、ディルレモン、ガーリックの9種類。ホームメイドのソフトサーブカップもおすすめの逸品。「フレンチチョコレート・オランジェ」＄7.95と、「クリームブリュレ味」＄6.95の2種類があり、アイスクリームの美味しさはもちろん、それぞれトッピングが特に美味しいんです！
まだある！おすすめのおみやげ商品＄10以下で購入できるおみやげがたくさん揃います。こちらは撥水加工のある「コースター。」ハワイアンキルトの絵柄がハワイみやげにぴったり。絵柄は、写真の3種類。軽くて持ち帰る際に、場所を取らないおみやげとして人気なのが「オリジナルステッカー」です。「ディーン＆デルーカ ハワイ」のロゴがお洒落ですよね。スマートフォンに貼るには少し大きいため、PCなどに貼るのが良さそう。ハワイみやげの定番の「マカデミアナッツ」も販売。ミルクチョコレート、パイナップル・ホワイトチョコレート、ダークチョコレートの3種類のアソートになっていて、食べ比べが楽しめます。12個入りのほかに、3個入り＄8、6個入り＄15と、3サイズ展開しているのも渡す相手に応じて使い分けできるのが嬉しいポイント。コーヒー好きに喜ばれること間違いなしなのが、コナコーヒーのドリップパック。言わずもがな、メイドインハワイのギフトです。小分けにして渡したり、セットで渡したりもできるので選択肢が広くて助かりますね。メイドインハワイのポップコーンは、左からウアラ・ココナツ（ウアラとは、ハワイ語でさつまいも）、人気のホットソースを使ったスリラッチャチーズ、サワークリーム＆オニオンとハワイらしいフレーバーが揃います。色味も鮮やかで、＄6で購入できるコスパの良さもいいですね。充実のラインナップが揃う「ディーン＆デルーカ ハワイ ロイヤル・ハワイアン・センター店」にくれば、ぴったりのハワイみやげが見つかること間違いなし！ロイヤル・ハワイアン・センターに訪れた際は、ぜひチェックしてくださいね。
■ディーン＆デルーカ ハワイ ロイヤル・ハワイアン・センター店
住所：ロイヤル・ハワイアン・センターB館1階
TEL：808-492-1015
時間：7〜21時
休み：なし
↓↓↓ホノルルの観光情報をもっと知りたい方はこちら！↓↓↓
【最新版】『るるぶハワイ'26』
PHOTO：田尻陽子
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。