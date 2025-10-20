店舗スペースは以前の約2倍に拡大し、商品ラインナップも約3倍に増えた店内

リニューアル以前の場所と同じくロイヤル・ハワイアン・センターのB館の1階にリニューアルオープン！ドアのない開放的な入口で、吸い込まれるようにたくさんの観光客で賑わいます。

今回の拡張リニューアルの目的である、商品バリエーションの豊富さが感じられる店内に。通路が広々としているので、買い物がしやすいことも特徴です。

ここでしか入手できない限定商品をチェック

「コンパクト ハイビスカス フォールダブル トートバッグ」＄24

2店舗目の「リッツ・カールトン店」、3店舗目の「カカアコ・コウラ店」と、それぞれの店舗ごとに限定商品があることも「ディーン＆デルーカ ハワイ」の楽しみのひとつ。こちらのロイヤル・ハワイアン・センター店の限定グッズは、ホワイトとブラックの2色展開の折り畳み式トートバッグ。

バッグを開けるとこんな感じ。充分な大きさがあるので、お買い物にぴったり！畳んだ際に袋を入れるミニバッグは、開いたトートバッグに付属しているので、ケースを無くしてしまう心配もありません。すごくうれしいポイントですよね。

充実のフードカウンターで限定ソフトクリームを注文！

フードカウンターも大きく、充実のラインナップになりました。

カカアコの「ディーン＆デルーカ コウラ店」で毎朝焼き上げたペイストリーがずらりと並びます。

ショーケースには、大人気のベーグルに挟むことができるクリームがずらりと並びます。何種類もあって迷ってしまうこと間違いなし。フレーバーは、プレーン（ホワイト） ・ストロベリー ・ブルーベリー ・ウベ ・シナモンレーズン・ウォルナッツハニー、シーズナル、ディルレモン、ガーリックの9種類。

「ホームメイド・ソフトサーブ・カップ クリームブリュレ味」＄6.95

ホームメイドのソフトサーブカップもおすすめの逸品。「フレンチチョコレート・オランジェ」＄7.95と、「クリームブリュレ味」＄6.95の2種類があり、アイスクリームの美味しさはもちろん、それぞれトッピングが特に美味しいんです！

まだある！おすすめのおみやげ商品

ハワイアンキルト柄の「コースター」各＄9.50

＄10以下で購入できるおみやげがたくさん揃います。こちらは撥水加工のある「コースター。」ハワイアンキルトの絵柄がハワイみやげにぴったり。絵柄は、写真の3種類。

「オリジナル ステッカー」各＄5.00

軽くて持ち帰る際に、場所を取らないおみやげとして人気なのが「オリジナルステッカー」です。「ディーン＆デルーカ ハワイ」のロゴがお洒落ですよね。スマートフォンに貼るには少し大きいため、PCなどに貼るのが良さそう。

「チョコレート・マカデミアナッツ・アソート」12個入り ＄26

ハワイみやげの定番の「マカデミアナッツ」も販売。ミルクチョコレート、パイナップル・ホワイトチョコレート、ダークチョコレートの3種類のアソートになっていて、食べ比べが楽しめます。12個入りのほかに、3個入り＄8、6個入り＄15と、3サイズ展開しているのも渡す相手に応じて使い分けできるのが嬉しいポイント。

「100％コナコーヒーのドリップパック」4個セット ＄15

コーヒー好きに喜ばれること間違いなしなのが、コナコーヒーのドリップパック。言わずもがな、メイドインハワイのギフトです。小分けにして渡したり、セットで渡したりもできるので選択肢が広くて助かりますね。

「ハワイアン・ポップコーン」各$6

メイドインハワイのポップコーンは、左からウアラ・ココナツ（ウアラとは、ハワイ語でさつまいも）、人気のホットソースを使ったスリラッチャチーズ、サワークリーム＆オニオンとハワイらしいフレーバーが揃います。色味も鮮やかで、＄6で購入できるコスパの良さもいいですね。

充実のラインナップが揃う「ディーン＆デルーカ ハワイ ロイヤル・ハワイアン・センター店」にくれば、ぴったりのハワイみやげが見つかること間違いなし！ロイヤル・ハワイアン・センターに訪れた際は、ぜひチェックしてくださいね。
■ディーン＆デルーカ ハワイ ロイヤル・ハワイアン・センター店
住所：ロイヤル・ハワイアン・センターB館1階
TEL：808-492-1015
時間：7〜21時
休み：なし

TEXT：るるぶ情報版（海外）編集部​
PHOTO：田尻陽子
