SNSで定期的に話題を呼ぶ“食い尽くし系”。家族全員で食べるはずの大皿料理を1人でほとんど平らげてしまったり、1人1個で全員に行き渡るお菓子があれば個数を考慮せずに多めに食べてしまったりする人々を指すという。

【画像】「食い尽くし」対策を行なった後の齋藤家の食卓の様子

今年8月、加藤ローサが離婚を発表した際にも、この言葉に注目が集まった。離婚前の1月に掲載されたインタビューで、加藤は元夫のサッカー選手の松井大輔氏について、「食べ物が目の前にあると全部食べてしまう」と話していたからだ。

加藤の発言は多くの共感を呼んだ。社会問題化しているともいえる、家族の“食い尽くし”に悩む当事者に話を聞いた。

◆ ◆ ◆

群馬県に住む齋藤美咲さん（仮名・30歳）は、結婚7年目の夫の“食い尽くし”に頭を抱えるひとり。テレビで食い尽くし系のニュースを見たときに「うちの夫と同じだ！」と思わず声を上げてしまった、と話す。



「初めはよく食べる人だな、くらいにしか思っていませんでした」（齋藤美咲さん）

席につく頃にはほとんど料理が残っていない、夫との食卓

「彼の食事スタイルについて違和感を覚えたのは、同棲中でした。たとえば、ダイニングテーブルに私が作った料理を並べて『ごはんだよー』と彼を呼びますよね。彼が来るまでのあいだに少しだけ洗い物をしていると、1人で勝手に食べ始めてしまうんです」

彼女が席につく頃には、ほとんど料理が残っていない状況だったという。

「食べ尽くすだけでなく、食べるのも速いんですよね。一緒に食べても、私がサラダや副菜を食べているあいだに、彼はメインの肉や焼き魚を全部食べてしまうんです。そのたびに私は『なんで先に食べちゃうの!?』と怒っても、本人は無意識に食べているようでただただ平謝り。どうして食べ尽くしてしまうのか理由を聞いても、彼から明確な答えが返ってきたことはありません。最近は、自分が食べた量や個数をごまかすようになりました。怒られたくないなら、自分の分だけに留めてほしいです」

子どもが生まれても食い尽くし癖は…

“食い尽くし癖”に不満はあったものの、それ以外は真面目で優しい彼と結婚。子宝にも恵まれたが、ライフステージが変化しても食い尽くし癖は収まらなかった。

「外食中も私が子どもの食事を手伝っていると、私の料理を横取りするんです。驚いて『まだ食べるんだけど!?』と指摘すると『もう食べないのかと思った』と反論してきます。子どもが生まれてからは、娘の食べ残しを食べるようになりましたね。一見すると良さそうですが、どちらかというと食べ残しを“狙っている”感じ。朝の出勤前は、娘が『お腹いっぱい』と言うまで粘っているときがあります」

夫がいると落ち着いて食事ができない、とため息をつく美咲さん。「これはお父さんのじゃなくて◯◯ちゃんのごはんだからね」と、子どもに言い聞かせる振りをして、夫を牽制しているという。

意外にも少ない？ 夫の実家の食事量

無意識にほかの家族の分も食べてしまう美咲さんの夫。自分が生まれ育った実家でも同じように食べ尽くしていたのだろうか？

「夫の実家は彼の両親と姉の4人家族なのですが、幼い頃から全員で食事をする習慣がなかったそうです。各自バラバラの時間と部屋で食べるので、出てきたものはすべて“自分の食事”と認識している可能性はあります。ただ、親からたくさん食事を与えられて育ったわけではなく、むしろ少食な家庭なんです」

義実家は金銭的に困っている様子はないが、義母がかなりの節約家。一家で遊びに行くと「今日は何も食べるものはないから」と釘を刺されるという。

「別に、食事目当てで行ったわけではないのに、わざわざそんなこと言わなくても……と思いますよね（苦笑）。それよりも気になるのが、自分の実家に帰ると夫が少食になること。明らかに自宅の食事よりも少ないので、夫に『その量で足りるの？』と訊くと『大丈夫』と強がるんですよね。厳しい母親に逆らえず、いい子ぶっているように見えてイラッとします」

実家では夫の食事量が減るため、義母は自分の息子が食い尽くし系だと気づいていないという。

「うちの実家は義実家とは正反対。結婚前に彼を実家に連れていったときから、料理が次々と出てくるので、彼もそれに合わせて食べ続けていました。母も初めの頃は『おいしそうに食べてくれてうれしい』と言っていましたが、最近はうんざりしていますね。お菓子をお土産にくれるときも、夫が個数を無視して食べるのを知っているので『これは1人2個だからね』と念押しされます」

美咲さんの母も「私がそういう風に後押ししちゃったのかしら」と冗談交じりに後悔しているそうだ。

「彼は結婚前に比べて、体重が20キロほど増えました。体型が気になっているのか、昼食は自分で用意したサラダチキンを食べていますが、食べ尽くすのをやめるだけでもやせますよね」

SNSで食い尽くし系の話題が盛り上がると「食事の量が少ないのでは」という意見も出てくる。齋藤家の場合は、20キロ増とのことなので、少なくとも“量不足”ではなさそうだ。

食い尽くされないための苦肉の策

もちろん美咲さんも、黙って見ているわけではない。

「彼が勝手に食べ始める問題は『食事は全員がそろってから』と根気強く伝えたので、待ってくれるようになりましたね。そのほか、大皿で料理を出す際は、家族みんなシェアして食べることを強調します。絶対に自分が食べたい料理を出すときは、一人ひとり個別のプレートに盛り付けるしかないですね。その分洗い物が増えてしまうので、あまり取りたくない方法ではあるんですけどね……」

彼女が安心して食事ができるようになるのは、まだ先かもしれない。

（清談社）