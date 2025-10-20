◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

両チーム3勝として迎えた最終第6戦。運命の一戦のスタメンが発表されました。

引き分け以上で日本シリーズ進出となるソフトバンクは、野手1選手を入れ替え。正木智也選手に代わり、川瀬晃選手を「2番・ショート」で起用しました。川瀬選手は以前、小久保裕紀監督に“今季の優勝をたぐり寄せたキーマン”として名前をあげられており、低迷中の打線の起爆剤としても期待がかかります。また前日2失策を記録も、ポストシーズン第1号を放った山川穂高選手はDHで起用。その他、打順も一部入れ替えとなりました。

先発のマウンドにあがるのはモイネロ投手。相手先発である達孝太投手と同じく第1戦以来の中4日での登板となります。この日は7回を投げ被安打はわずか5本、無失点と見事な好投を披露しました。ソフトバンク打線はファイナルステージの計5試合で9得点となかなかホームを踏めておらず、モイネロ投手の好投に期待がかかります。

▽両チームのスタメン

【日本ハム】

1(左)水谷瞬

2(中)矢澤宏太

3(指)レイエス

4(三)郡司裕也

5(一)清宮幸太郎

6(右)万波中正

7(二)石井一成

8(捕)進藤勇也

9(遊)水野達稀

先発：達孝太

【ソフトバンク】1(中)周東佑京2(遊)川瀬晃3(右)柳町達4(左)柳田悠岐5(一)栗原陵矢6(指)山川穂高7(三)野村勇8(捕)海野隆司9(二)牧原大成先発：モイネロ