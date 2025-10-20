「このままでいくと芸人という仕事が成立しなくなる」

【動画を見る】タイタン・太田光代が語る「これからの芸人のあり方」

タイタン代表取締役社長の太田光代氏が、お笑い業界の現状への危機感を語った。動画メディア「文藝春秋PLUS」の番組内で著書『社長問題！ 私のお笑い繁盛記』（文藝春秋）について述べる太田氏の発言から、変化する時代への対応力が芸人の生き残りを左右するという切実な認識が浮かび上がった。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年10月8日配信）

「6カ月やってりゃ1回ぐらい起きる」という予言

太田氏が『社長問題！』の元となる「お笑い社長繁盛記」を月刊「文藝春秋」に連載していた2024年、芸能界には激動が起きた。「6カ月連載やってりゃ1回ぐらい（問題が）起きますよって言ってた、案の定だったでしょ？」と自らの予言を振り返る通り、2024年4月にはウエストランド・河本太氏のタクシー運転手とのトラブルが発生。さらにオンラインカジノ問題、コンプライアンス強化の波が業界全体を揺るがした。



左から太田光代氏、石戸諭氏

特にオンラインカジノ問題については、「社会問題と捉えてました。だから、うちが前例になった方がいいだろうと思った」と明かした。300万人を超すと見られる利用者のほとんどが10代後半から30代の若い世代という現実を踏まえ、「普通の処罰をして、働けなくなりましたとか、見捨ててしまうような」対応ではなく、社会復帰への道筋を示すことを重視したという。

「夫に対してもそうですよ」

一連のトラブル対応で注目されたのが、タイタンのコンプライアンス研修への取り組みだ。太田氏は「私がやってることは、言うなれば学校の生活指導なんです」と表現した。「私は芸を教えていく立場にはない。芸人でもないから」として、自身の役割を明確に位置づけた。

爆笑問題・太田光氏も例外ではない。「夫に対してもそうですよ」と苦笑しながら語る太田氏の姿からは、芸人の環境整備に徹する姿勢が見て取れる。

コンプライアンス研修の実施について、太田氏は「芸能界自体があんまりそういうことをやってこなかったでしょ？ 一般企業からすごく遅れを取ってしまった」と分析。芸能界全体の課題として捉えながらも、「ダメなことはダメなので。最低限のことはわかっていないといけない」と基本的なルールの徹底を強調した。

また、「女遊びは芸のこやし」という従来からある価値観について、太田氏はきっぱりと否定した。「なんだよ、と思いますよね。恋愛が何かのこやしになる可能性はあると思いますよ。だけど、そもそも“女遊び”って言っちゃってる時点で違う」と指摘。「むしろ邪魔になる」と断じた。

どのような芸人が生き残る？

では、どのような芸人がこれから生き残るのか。太田氏は「最低限ここはわかるよね？ という常識について、芸人という仕事を選んでる人たちは抜けてしまっていたりする」と現状を分析した上で、まずは「犯罪は絶対犯さないということ」。

そして「ダメなことはダメだと理解した上で、そこを自分の形で崩していく。私はこういう人なんです！ と打ち出して成功できる人がどのぐらい出てくるか。それは結構な力の要ることだと思う」と展望を語った。

太田氏はある日、明石家さんま氏から「お前んとこは大変な方向の事務所だから」「芸人真面目すぎ、苦しい」と言われたエピソードを紹介しつつも、この姿勢を貫く。厳しい時代だからこそ必要な「生活指導」--それがタイタンの選んだ道だ。

〈「最近はAIを使ってね、太田と私がキスを…」タイタン太田光代が明かす“死んでも死にきれない”夫婦生活への思い〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）