10月、インドで開かれたパラ陸上世界選手権の男子1500メートルで銀メダルを獲得した山形市の戸田夏輝選手が20日、山形市長を表敬訪問し、結果を報告しました。



山形市役所を訪れたのは、山形市在住で南陽市の実業団チーム「NDソフトアスリートクラブ」に所属する戸田夏輝選手（21）です。

戸田選手は10月4日にインドのニューデリーで開かれたパラ陸上世界選手権の男子T20知的障害1500メートルの決勝に出場しました。日本代表として初めての世界大会でしたが、途中まで先頭を走る積極的なレースを展開し、3分52秒45の自己ベストで見事、銀メダルを獲得しました。

戸田選手は20日、同じく山形市在住で日本代表のコーチを務めた熊坂香織さんとともに、佐藤孝弘市長と懇談しました。





NDソフトアスリートクラブ・戸田夏輝選手「落ち着いて走り、持ち味を発揮できた」日本代表コーチ・熊坂香織さん「彼の持ち味である積極的な走りができたことが勝因になった」戸田夏輝選手「メダルが取れて良かった。今後とも世界大会でメダルを取れるように引き続き努力して頑張りたい」今後は、あと2秒あまりに迫っている日本記録を目指すという戸田選手。2028年にロサンゼルスで開催されるパラリンピックでの活躍も目指して練習に取り組んでいくということです。