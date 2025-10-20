名古屋刑務所で２０２２年に死亡した男性受刑者（当時７１歳）に刑務官が暴言を吐くなどして人格権を侵害したとして、男性の遺族らが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（知野明裁判長）は２０日、国に計約３０万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は服役中の２２年１〜２月、刑務官７人から「ばかたれ」「たわけ」などの暴言を吐かれたり、「水をください」との申し出を無視されたりした。

男性は同３月、心筋梗塞（こうそく）による多臓器不全で死亡。同刑務所は昨年１１月、暴言などがあったことを認め、刑務官７人を戒告などの処分とした。判決は「暴言などは、刑務所内の秩序の維持とは無関係で正当化する余地はなく、違法だ」と指摘した。

一方、「男性が死亡前に胸の痛みを訴えたのに、刑務所側は検査を怠った」との主張については、判決は「心筋梗塞の兆候はなかった」として退けた。

同刑務所は「判決を精査し、適切に対応する」とコメントした。

同刑務所では今回の事案のほかにも、２１〜２２年に刑務官が受刑者に暴行を繰り返していたことが発覚。これを受け法務省は昨年４月から、全国の刑務所で受刑者を呼び捨てにするのをやめ、原則として「さん」付けで呼ぶ運用を始めている。