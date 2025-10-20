日本で「ＳＵＮＮＹ 強い気持ち・強い愛」のタイトルでリメークされた韓国の大ヒット映画「サニー 永遠の仲間たち」でデビューして以降、ドラマ「サイコだけど大丈夫」「その年、私たちは」、ミュージカル「Ｍａｙｂｅ Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄｉｎｇ」などに出演し、活躍している実力派女優のパク・ジンジュ（３６）が１１月に結婚すると２０日、所属事務所のＰｒａｉｎ ＴＰＣが発表したと、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

同社は「パク・ジンジュは１１月３０日、長い時間をかけて信頼を積み重ねた男性と、人生をともに歩んでいくことを約束した」と公式に発表したという。また結婚式は、両家と親しい友人のみだけで非公式に行う予定であるとし「新郎は芸能関係者ではないため、静かに祝福の場を設けることを理解してほしい」と伝えたという。

続けて「パク・ジンジュは、結婚後も俳優として活動を続ける」「送ってくださる声援に改めて感謝し、新たな出発を控えるパク・ジンジュにあたたかな祝福をお願いしたい」とした。

このニュースに、ネット上では「とても好きな女優さん、どうかお幸せに」「俳優としてだけでなく、人としても良いイメージ。おめでとう」など、祝福コメントが寄せられているという。