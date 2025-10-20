炭火の香ばしさと旬の味覚を堪能。伏見駅近くのイタリアン「GRIGLIA Pagina」で、地元食材を生かした料理とワインを味わう
地下鉄「伏見駅」近くにある「GRIGLIA Pagina」は、本格炭火焼き料理が自慢のイタリアンレストランです。店内にはテーブル席やソファ席のほか、人数に合わせて利用できる個室もあり、顔合わせや接待、お子さま連れのファミリー、記念日、ウェディングでの貸切など、さまざまなシーンで利用されています。
ランチはコースのみの提供で、旬の食材を使ったパスタを中心に、予算や目的に合わせてメインが付くプランも用意。ディナータイムには当日注文可能な“おまかせコース”もあり、利用客の約7割がコースを選んでいます。
なかでも「三河産もち豚のボルケッタ グリーンマスタードソース」は看板メニュー。
“ボルケッタ”とは、豚肉の塊にハーブやスパイスで香りづけし、巻いて焼き上げるイタリアの郷土料理です。店では愛知県産の豚肉を使用し、OFYRでじっくり焼き上げたボリューム満点の一皿に、香り高い自家製グリーンマスタードソースを添えています。
ほかにも、手打ちパスタや包み焼きピザ、ティラミスなど、アラカルトメニューも豊富。愛知県産の肉や三河産の魚介を中心に、旬の素材を活かした料理が並び、訪れるたびに新しい味わいと出会えます。
食事に合わせるドリンクは、イタリアワインを中心に常時約100種類を取りそろえています。カクテルは月替わりの限定メニューやノンアルコールカクテルも充実。ソムリエやバーテンダーが常駐しており、好みに合わせた一杯を気軽に相談できます。
＜ランチコース＞
【※平日のみPranzoA（月替りの前菜盛り合わせ／パスタ／パン／ドリンク）】（2400円）
【PranzoB（月替りの前菜盛り合わせ／パスタ／メイン／パン／ドリンク）】（3300円） など
＜メニュー＞
【三河産もち豚のボルケッタ グリーンマスタードソース】（3200円）
【知多牛のハンバーグ デミグラスソース】（2100円）
【炙りズワイガニのアッラビアータ】（2100円）
【生ティラミス】（700円）など
＜ディナーコース＞
【Cena40（全7品）】（4000円）
【当日おまかせコース（全8品）】（6000円）など
※2025年7月22日時点の情報です