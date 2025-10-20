地下鉄「伏見駅」近くにある「GRIGLIA Pagina」は、本格炭火焼き料理が自慢のイタリアンレストランです。店内にはテーブル席やソファ席のほか、人数に合わせて利用できる個室もあり、顔合わせや接待、お子さま連れのファミリー、記念日、ウェディングでの貸切など、さまざまなシーンで利用されています。



ランチはコースのみの提供で、旬の食材を使ったパスタを中心に、予算や目的に合わせてメインが付くプランも用意。ディナータイムには当日注文可能な“おまかせコース”もあり、利用客の約7割がコースを選んでいます。





メイン料理は大型グリル「OFYR（オフィア）」を使って焼き上げます。じっくりと火を通すことで遠赤外線効果が生まれ、外は香ばしく中はジューシーに。炭火ならではの香りを引き出した牛肉・豚肉・魚のグリル料理は、どれも人気の一品です。なかでも「三河産もち豚のボルケッタ グリーンマスタードソース」は看板メニュー。“ボルケッタ”とは、豚肉の塊にハーブやスパイスで香りづけし、巻いて焼き上げるイタリアの郷土料理です。店では愛知県産の豚肉を使用し、OFYRでじっくり焼き上げたボリューム満点の一皿に、香り高い自家製グリーンマスタードソースを添えています。ほかにも、手打ちパスタや包み焼きピザ、ティラミスなど、アラカルトメニューも豊富。愛知県産の肉や三河産の魚介を中心に、旬の素材を活かした料理が並び、訪れるたびに新しい味わいと出会えます。食事に合わせるドリンクは、イタリアワインを中心に常時約100種類を取りそろえています。カクテルは月替わりの限定メニューやノンアルコールカクテルも充実。ソムリエやバーテンダーが常駐しており、好みに合わせた一杯を気軽に相談できます。＜ランチコース＞【※平日のみPranzoA（月替りの前菜盛り合わせ／パスタ／パン／ドリンク）】（2400円）【PranzoB（月替りの前菜盛り合わせ／パスタ／メイン／パン／ドリンク）】（3300円） など＜メニュー＞【三河産もち豚のボルケッタ グリーンマスタードソース】（3200円）【知多牛のハンバーグ デミグラスソース】（2100円）【炙りズワイガニのアッラビアータ】（2100円）【生ティラミス】（700円）など＜ディナーコース＞【Cena40（全7品）】（4000円）【当日おまかせコース（全8品）】（6000円）など※2025年7月22日時点の情報です