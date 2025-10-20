看護師の資格を持つシンガーソングライターの瀬川あやかさんが自身のインスタグラムで結婚を発表しました。



【写真を見る】【 瀬川あやか 】 結婚を発表 お相手は「私と私のやりたいことをまず第一に考えてくれる心豊かなとても優しい方です」 ウェディングドレス姿を公開





瀬川さんは、「いつも瀬川あやかを応援してくださりありがとうございます。お仕事だけに限らず個人的なこともいろいろと発信してきた私ですが、この度結婚いたしましたことを謹んでご報告させていただきます」と結婚を正式に発表しました。







お相手については「芸能活動等されておりませんので詳細なことは控えさせていただきますが、私と私のやりたいことをまず第一に考えてくれる心豊かなとても優しい方です」と紹介しています。







瀬川さんはライブ中にファンに直接伝えたことも明かし、「日頃よりたくさんの愛を届けてくれるファンの皆さま、支えてくださる関係者の皆さまへとびっきりの感謝を。いつも本当にありがとうございます」と感謝の言葉を添えました。







投稿には結婚を報告する手書きの手紙と共に、白いウェディングドレス姿の写真も公開。







乾いた大地や岩山を背景に、花束を手に微笑む姿が撮影されています。柔らかな日差しの中、幸せな表情を見せる瀬川さんの新たな門出を印象づける写真となっています。





瀬川さんは、「毎日が感情の旅の中、2人分に変化しても一つ一つを大切に噛み締めながら、人間としてアーティストとしてより一層成長していきたいと思っています」と、結婚後も変わらず音楽活動を続ける意向を示し、「これからも夢の先、歌をうたい続けて参りますので今後とも瀬川あやかをどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくっています。







この投稿に、「明るくて素敵な家庭を築いてください」「素敵な方に出逢うことができたんですね いつどんなときも縁は大事ですね」「これから幸せパワーのお裾分け期待してますよ〜」「新たな生活の始まりは更なる幸福へのスタートですね〜」「これからも素敵な歌を歌ってくださいね」などの声が寄せられています。



【 瀬川あやかさん プロフィール 】



看護師の資格を持つ、女性シンガーソングライター。大学時代にミスキャンパスコンテストで準グランプリを獲得し、2016年6月にメジャーデビュー。



今までリリースした曲の多くにCMや番組のテーマソング等のタイアップが決定し、多くのメディアで取り上げられている。2019年の4月の全国ツアーでは、ファイナルを初めてZepp sapporoで行い、大成功を収めた。



多くのバラエティにも出演し、2019年公開の映画「ダンスウィズミー」（矢口史靖監督）で女優デビューと、音楽以外にも活動の幅を広げている。また、国立病院機構八雲病院にてライブを行ったり、旭川医療センター市民公開講座にて講演会を行うなど、歌で人々を元気づける活動にも力を入れている。



人を元気にする曲をテーマに本人が楽曲をセレクトした自身初のカバーアルバム『AYA covers 〜YELL〜』を2023年にリリースした。



生年月日 1992年4月27日(33歳)

出身地 北海道 富良野市

資格 看護師免許・野菜コーディネーター



