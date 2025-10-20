なぜ人間はあくびをするのか。東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「脳の自律神経中枢は酷使されるとオーバーヒートの状態になる。あくびは脳の温度が上昇したとき、鼻から息を吸って脳を冷却しようとして起こる生理現象だ」という――。

※本稿は、梶本修身監修『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』（宝島社）の一部を再編集したものです。

■カフェイン飲料が「隠れ疲労」の原因に

コーヒーや栄養ドリンクに含まれるカフェインには、脳の中枢神経を刺激して興奮させる作用（覚醒作用）があり、さらには眠気を誘発するアデノシンという物質の働きを阻害することで覚醒度を高めてくれています。眠気が覚めることで、疲労感が取れた気になるのは事実です。ただ、眠気が覚めても、脳疲労が回復しているわけではありません。

カフェィンを過剰に摂取すると、「疲労感なき疲労」、「隠れ疲労」を引き起こす恐れがあるのです。眠気覚ましにカフェイン飲料をがぶ飲みするのは危険な行為と言えます。

また、タバコを吸うと頭がさえて疲れが取れたように感じるかもしれませんが、それはニコチンによる覚醒作用によるもので、疲れは取れません。しかもニコチンが脳内に届くと「快感物質＝ドーパミン」が放出されて脳がマスクされ、やはり疲労蓄積の原因になります。

そもそもタバコは酸化ストレスの状態になりやすく、吸うことでさらに疲れやすくなるので注意が必要です。

■脳を守る最適解「鼻から冷たい空気を吸う」

脳の自律神経中枢は、過酷な環境や集中・緊張などで酷使されるとオーバーヒートの状態になります。そもそも脳は人体で最も激しく発熱する器官。とりわけ、鼻腔奥の上に位置する自律神経の中枢は最も発熱しやすく、熱が放熱しにくい場所にあります。脳のオーバーヒートは炎症を起こし、脳に大きなダメージを与えます。

脳（自律神経中枢）を守るためには、オーバーヒートしないよう冷やすことが大切です。その最適解が「鼻から冷たい空気を吸う」こと。鼻から吸う外気の冷たい空気が、車のラジエーターのごとく空冷式に、鼻腔(びくう)の上にある自律神経の中枢（視床下部）を冷却してくれます。

首を冷やすクールネックリングなどでも水冷式に脳への血流を冷やして脳温度を冷却することはできますが、血液を冷やすと身体の芯まで冷えてしまいます。また、額に冷却シートを貼っても、鼻腔の真上にある自律神経の中枢を冷やすことはできません。鼻から冷たい空気を吸うのがベストですが、深呼吸のしすぎによる過呼吸には注意が必要です。

■オフィスの理想的な室温は「22〜24℃」

環境省は2005年からクールビズを推奨し、夏のオフィスの室温を28℃に設定するよう呼びかけていました。現在はそのような呼びかけは行われていませんが、当時の名残なのか、今も夏には室温28℃とする会社もあるようです。

労働安全衛生法には、「室内の気温が18度以上28度以下及び相対湿度が40％以上70％以下になるように努めなければならない」と記されていますが、熱中症予防の観点からも、室温28℃は明らかに高すぎです。

ヘルシンキ工科大学とローレンス・バークレー国立研究所（アメリカ）の研究によると、仕事効率を高めるのに最適な温度は、21〜22℃で、30℃では、22℃の室温に対して仕事効率が8.9％低下するという結果が得られました。

また、室温21〜25℃では、短期的にはパフォーマンスに影響がないものの、25〜32℃の環境では1℃上がるごとに仕事効率が約2％低下することも判明しました。仕事効率を上げるなら、オフィスの室温は22〜24℃になるようにエアコン温度を設定することが仕事効率を高めてくれます。

■湿度は高すぎても低すぎても仕事に悪影響

なお、脳にとって快適な湿度は50〜55％。室温や湿度などの屋内環境を改善すると、生産性が0.5〜5.0％向上し、それによって得られる利益はアメリカだけで年間170億〜260億ドルに達するとされています。

また、早稲田大学理工学総合研究センターの研究によると、湿度が35％以下になると、乾燥による疲れ目やドライアイによって瞬きが増え、作業効率が低くなると言います。逆に70％を超える湿度環境では、体温制御ができず、疲れやすいこともわかっています。

大切なことは、「脳ファースト」。身体にとっての快適な室温でなはなく、脳にとっての快適性を重視すべきです。ゆえに、部屋は涼しく保ちながらも、冷え性の人は、ヒートテックのインナーやレッグウォーマーを着用して身体は温かく保ってください。

■あくびをする人はむしろ褒められるべき

真面目なシーンであくびをしてしまい、退屈している、怠けているなどと思われ、居心地の悪い思いをしたことはありませんか？ 実はこのあくびは脳の温度が上昇したとき、鼻から息を吸って脳を冷却しようとして起こる生理現象です。

会議中に大あくびをするとひんしゅくを買いそうですが、これはむしろ、会議に集中するうちに自律神経がフル稼働して脳の温度が上昇したため、それを下げる必要が出たということです。つまり、脳がなんとかしようと頑張っている証拠であり、むしろ褒められるべきなのです。無理にあくびを止めようとすると脳が適切な温度に冷却されず、オーバーヒートしてしまいます。

取引先との商談や大事な会議など、どうしてもあくびが出てはいけないような場面もあるかと思いますが、そんなときは、鼻呼吸をして鼻腔に冷たい空気を送る、マスクをしている場合は外すなどの工夫をしてみましょう。マスクをしていると吸い込む空気の温度と湿度が上がるので、眠気を感じたらマスクを外してみましょう。

■口うるさい上司との人間関係は割り切る

ウマが合わない上司や部下など、人間関係の悩みを抱えている人は多いと思います。人間は本能的に安定と平和を望んでしまうのですが、人間関係を安定させなければと思いつめると、脳が疲れてしまうだけです。

とはいえ、つきあいを断つのが難しい場合も存在します。まず、難攻不落の敵に対処する基本方針は、「そもそも相手になにも期待しないこと」です。相手を変えようとするのは徒労に終わることがほとんどで、むしろ関係悪化を招きます。

大切なことは、相手への期待値を極限まで落とすことです。赤ちゃんがうんちを漏らしても誰も怒らないのと同じです。口うるさい上司の指示には、「『はい』とうなずき聞き流しておけば、いつも通りの給料がもらえる」と割り切ることも大切なのです。

さらに、日本人は仲間意識が強く、仲間外れになるのを恐れてつい人と同じ言動をしがちですが、そのせいで同調圧力が働き、脳を疲労させています。ですから、たとえ職場の飲み会でも、行きたくないなら角が立たないように理由をつけて断るのが得策です。

■7時間以上座り続ける人は死亡リスクが高い

血流が悪いと脳に酸素と栄養を供給できないため、脳を守る司令塔である自律神経には大きな負荷がかかってしまいます。厚生労働省の調査によると、日本人は平均座位時間が世界20か国の中で最も長いことが報告されています。

梶本修身監修『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』（宝島社）

座っているときは股関節が曲がった状態のままになっているので血管やリンパ管が圧迫され、血流が悪くなっています。さらに、腎臓へ向かう血流も悪くなるため尿がつくられにくくなり、老廃物がなかなか排出されません。イギリスの研究では、1日に7時間以上座っている人は、5時間以内の人と比べて死亡リスクが30％も高くなることがわかっています。

座りっぱなしによる血行不良を改善するためには、立ち上がって歩くことが必要です。仕事中なら、少なくとも1時間に1回は立ち上がって歩いてください。尿意を感じていなくても、トイレ休憩を取って立ち上がると血行が改善され、尿がつくられやすくなります。また、脱水は血流を悪化させるので、こまめな水分補給も忘れないようにしてください。

梶本 修身（かじもと・おさみ）

東京疲労・睡眠クリニック院長

医師・医学博士。大阪大学大学院医学研究科修了。2003年より産官学連携「疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」研究統括責任者。自らプログラム作成したニンテンドーDS『アタマスキャン』は30万枚を超えるベストセラーとなり、脳年齢ブームを起こす。著書に『すべての疲労は脳が原因1・2・3』（集英社）、『寝ても寝ても疲れがとれない人のための スッキリした朝に変わる睡眠の本』（PHP研究所）などがある。「ホンマでっか⁉TV」ほか、「ためしてガッテン」、「世界一受けたい授業」、「林修の今でしょ！講座」など、TVやラジオにも多数出演。

（東京疲労・睡眠クリニック院長 梶本 修身）