■鳥取のホステスの周辺で6人の男性が不審死

鳥取県鳥取市に住む上田(うえた)美由紀元死刑囚（逮捕時36）は、2009年11月2日に詐欺容疑で逮捕された。

そんな彼女のまわりで、男性が次々と不審死しているということを耳にしたのは、同月上旬のこと。詐欺容疑での逮捕というのは、そうした不審死についての捜査に繋がる“別件”であるというのだ。

美由紀が不審死に関与しているとの疑いは、同年10月7日に、鳥取市内を流れる摩尼(まに)川で、家電販売店を経営するAさん（死亡時57）の遺体が発見されたことで生まれた。彼は美由紀に総額100万円近い家電製品を販売しており、その集金に出かけた翌日に、変わり果てた姿で発見されたのである。

Aさんの遺体には暴行を受けたような痕跡があり、体内からは睡眠導入剤の成分が検出された。そのことを捜査する過程で、Aさんを含めて、美由紀の周辺で6人の男性が不審死している状況が浮かび上がってきたのだ。しかも、死者のなかには新聞記者や警察官もいるという。

身長約150cmで体重が70kg以上ある大柄な彼女は、かつて鳥取市内にあるスナック「J」（仮名）でホステスとして働いていた。不審死をした男性たちのほとんどが、同店で出会った客である。

■新聞記者や警察官も被害に

最初に死亡したとされるBさん（同41）は、全国紙の新聞記者。彼はホステス時代の美由紀と知り合って交際を始め、彼女に貢ぐなどして多額の借金を抱えていた。

やがて彼は、04年5月に鳥取市内の線路上で、段ボール箱を被った状態で列車に轢かれて死亡する。その際には〈美由紀に会って本当の愛を知った〉との走り書きを残しており、当時、鳥取県警は自殺として扱っていた。

次に死亡したのは、美由紀と同居していたCさん（同27）。彼は07年8月に、美由紀から誘われて貝採りに出かけた海水浴場の沖合で溺れ、救助された後に死亡が確認されている。Cさんの親族は、彼が同居中に美由紀から暴力を受けていたと訴えており、次のように語っていた。

「（Cは美由紀から）『家賃を払え』とフライパンで殴られたり、ロープで縛られたこともあった。一度、Cは実家に逃げ帰ってきましたが、美由紀が家に乗り込んできて、足蹴にして連れ戻しています」

08年2月には、鳥取県警の刑事であるDさん（同40代）が、同県内の山中で首を吊った状態で発見され、Bさんと同じく自殺として処理されていた。妻子のいたDさんは、情報収集のために立ち寄った「J」で美由紀と知り合い、交際に発展していたという。

さらに09年4月には、美由紀の元交際相手だったトラック運転手のEさん（同47）が、日本海の鳥取県沖合で水死体となって発見されている。

そして冒頭に記した、09年10月7日のAさんの遺体発見に続き、20日後の10月27日には、美由紀の住居の隣に建つアパートに住む、知人のFさん（同58）が死亡している。

■「たまに頭がボーッとするんだわぁ」

独り暮らしのFさんは、同年9月に美由紀から借りた車を運転して追突事故を起こすのだが、その時期から急激に体調を悪化させ、美由紀が自宅に食事を運ぶようになっていた。

「Fさんが体調を崩したのは事故の前後。それまでは普通に散歩に出ていたのに、『たまに頭がボーッとするんだわぁ』と言っていました。事故のときも『頭がボーッとなったけぇ』と説明しています。この事故で相手の車の修理代金や治療費などを美由紀夫婦（＊夫は内縁）が肩代わりし、Fさんは生活保護費から、彼らに毎月返済することになっていました。亡くなる日の前日、Fさんはすでに昏睡状態で、部屋のドアは開けっ放し。私が室内を覗いたら、美由紀夫婦が笑いながらなにか話をしていました」（Fさんの知人）

Fさん、さらにAさんとEさんの体内からは、同じ睡眠導入剤の成分が検出されている。

このような不審死は6件あったが、美由紀はそのうち、AさんとEさんについての2件の強盗殺人、さらに、その他8件の詐欺、1件の住居侵入・窃盗罪で起訴された。

■なぜ男たちは美由紀に惚れるのか

彼女には12年12月に鳥取地裁で死刑判決が言い渡され、その後、17年7月に最高裁が上告を棄却したことで、死刑が確定する。しかし23年1月14日、収容されていた広島拘置所で、食べ物を喉に詰まらせて死亡（窒息死）した。享年49歳だった。

なぜかくも多くの男たちが、美由紀に惹かれ、欺かれてきたのだろうか。当時、取材することができた美由紀の元交際相手のXさん（取材時66）は言う。

「美由紀と出会ったのは05年の秋。向こうの勤めていたスナック（「J」）で出会ったんやけど、最初から積極的やったね。俺が肩がこると言ったら、『塗り薬を持ってきたから、うちの車に乗って』と言われ、いきなりラブホテルに連れて行かれたんや。で、『ここで塗るから脱いで』と。女にホテルに連れ込まれたのは初めてやったね。

それから付き合いが始まったんやけど、1カ月もせんうちにカネの無心が始まった。美由紀がずるいのは、子供をダシにすること。向こうの長男が一緒におるときに、あいつは長男に俺のことを『お父さん』と呼ばせるのよ。

それで、子供に『お父さん、一緒に暮らそう』と言わせるわけ。そら、その気になってしまうやろ。一緒になるんやったら、いろいろしてやらなあかんと思って、カネを都合するようになったんよ」

■カネの無心の方法

Xさんは美由紀が新居を借りる費用や、医療費などを出したという。

「心臓と腎臓が悪いから、その入院費を出してくれというような感じで、どんどんカネを無心してきたね。たとえばある月なんかは、一緒に住む家を借りたからと言って、そこの水道工事費に15万円、それから畳を替えるのに8万円とか……。

そんなこんなが積み重なって、月に80万円近く出したこともあった。これまでに現金で300万円くらい、指輪とかの貴金属は150万円分くらい渡したと思う。前はダンプの運転手をやっていて稼ぎも良かったけど、仕事を辞めた後やからね。貯金とかはなくなって、借金しか残ってない」

Xさんはその後、美由紀が内縁の夫と暮らしていることを人づてに知り、彼女と距離を置くようになった。

以下、美由紀がどのような文言を駆使してXさんに“秋波”を送っていたのか、彼女自身や子供の名前を使って、彼に渡した手紙（＊郵送ではなく、メモ帳などへの走り書き）の文面を紹介しておきたい。

■手紙に記されていた偽りの“愛の言葉”

●06年1月頃

〈X星人へ（＊本文実名。なお、「星人」は美由紀が使った、Xさんの苗字に続く愛称）

X星人の事、好きだけど もう少し美由紀の事 信じてほしい。私の、生活も考えてほしいです。信じる事が出来ないのなら何も言えません。X星人も色々と苦しんでいる事と思いますが 美由紀も苦しいです。

でもX星人と暮らして行けるのを楽しみにしていました。子供達も……

この前、あなたが美由紀に言った言葉は全てウソだったんですか 答えて下さい。

美由紀はいろいろ考えたうえでX星人をえらんだのよ。

将来、X美由紀になれると思って楽しみにしてたのに。T（＊本文実名）に行くんだよね。淋しいな。ついて来いと言われないのに ついて行く訳にも行かないしね。

ついて来いって言ってほしいな〜

奥さんのお墓を作ってあげたかったし、今でも作ってあげたいですよ。

こんな、バカで乱暴な美由紀だけど、X星人の事、好きで愛してるのは誰にも負けてないです。

ありがとうX星人。

一応、今日は帰ります。

夜9時までに電話をかけてくれるか、美由紀からの電話をとってもらえなければ、美由紀はX星人の事あきらめます。

夜9時になったら、もう明日はないです。私達2人には。

いい返事を待ってます。〉

■子供が書いたような手紙も

●08年7月頃

〈Q（＊本文は美由紀の娘の名前）と一緒に暮らすっていったのはうそだったのお父さん。

なんでいっしょにくらさんの

お父さんお酒いっぱいのんでいないですか。お酒は体にわるいんだって。また入院せんといけんで〜

お酒ばっかりのまないで、ごはんもいっぱい食べてよ。

あとな、Qはお父さん大好き。だけな、今度お肉焼いてな。

お父さん、体に気をつけてよー

Qは、お父さんの顔みに行くけーな。

お母さんとはやく仲直りしてな、お父さん。

あと字がきたなくてごめんなさい。

大好きなお父さんへ Qより〉

後者の手紙は、美由紀の娘が書いたように装われているが、字面は大人のものであり、真の執筆者は不明である。

とはいえ、こうした手紙の内容からも、美由紀がいかになりふり構わず、狙った男性を籠絡しようとしていたかが伝わってくる。

