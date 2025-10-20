58ºÐ¡¦¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¤µ¤ó¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ÉÈäÏª¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤â·èÄê
¡¡2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª58ºÐ¡¦¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¤µ¤ó¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ÉÈäÏª
¡¡¹¾³Ñ¤µ¤ó¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Öº£¤â¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤ªÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢25Æü¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMADO¡¡more meeting-À°¤¦»þ´Ö¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾³Ñ¤µ¤ó¤Ï1966Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤â²ø²æ¤Î¤¿¤á¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¶È¤â»Ï¤á¤ë¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë1995Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¸¸¤Î¸÷¡Ù¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£02Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÌ¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂè26²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ç¥à¥Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£06Ç¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äCM¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯1·î·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª58ºÐ¡¦¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¤µ¤ó¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ÉÈäÏª
¡¡¹¾³Ñ¤µ¤ó¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Öº£¤â¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤ªÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢25Æü¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMADO¡¡more meeting-À°¤¦»þ´Ö¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾³Ñ¤µ¤ó¤Ï1966Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤â²ø²æ¤Î¤¿¤á¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¶È¤â»Ï¤á¤ë¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë1995Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¸¸¤Î¸÷¡Ù¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£02Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÌ¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂè26²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ç¥à¥Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£06Ç¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äCM¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯1·î·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£