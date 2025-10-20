「2025 MONSTA X “CONNECT X”」日本公演

デビュー10周年を迎え、13枚目となるミニアルバム「THE X」(9月1日発売)が好調なセールスを叩き出しているMONSTA X(モンスタ・エックス)。

海外人気も高く、欧米圏までまわるワールドツアーを精力的に行っていた彼らにとって、実に6年ぶりとなる日本公演「2025 MONSTA X "CONNECT X"」が、8月27日・28日に横浜・ぴあアリーナMMで開催。その2日目の模様が、10月26日(日)にＷＯＷＯＷプラスにてトークコーナーも含む全編ノーカットで、さらに撮り下ろしインタビューも交えて独占放送・配信される。

■I.Mも復帰！グループ初の生バンド演奏で、オープニングから観客総立ちとなった「CONNECT X」の熱狂

今年5月にI.Mを除くメンバー5人の兵役を終え、約3年ぶりに完全体で活動を再開させたMONSTA Xが、7月にソウルオリンピック公園KSPO DOMEで行った10周年記念コンサート"CONNECT X"の日本公演にあたる今回のライブ。ソウル公演直後から腰の治療のため活動を休止していたI․M(アイエム)の来日が危ぶまれていたが、この日本公演から復帰。一部椅子に座ってのパフォーマンスとなったが、6年ぶりのMONSTA X完全体に、ぴあアリーナMMは4階席まで埋まる盛況を見せた。

レーザーの海の中、せり上がりから6人が登場。客席に背中を向けて立ち、スポットライトが当たると正面を向くドラマチックなオープニングに大歓声が沸くと、JOOHONEY(ジュホン)の「"MONBEBE(MONSTA Xファンの総称)"、立ってくださーい！」という掛け声で会場は総立ちとなり、「BEASTMODE」で力強くスタート。MONSTA X史上初の生バンドが、そのライブの熱をぐんぐんと高める。

さらにセンターステージでのデビュー曲「無断侵入(Trespass)」では、炎が勢いよく噴き出すド派手な演出でオーディエンスを圧倒すると、MONSTA Xらしいパワフルなパフォーマンスが映える「Follow」を続けた。

挨拶を挟んだ後は、彼らの大人の魅力をアピールする楽曲が続く。「Play it Cool」ではI․Mが椅子に座ったまま踊っていた。

デニムの衣装に着替えた「U R」でしっとりとバラードを聴かせたかと思えば、ハードなバンドアレンジになった「Crescendo」ではジャケットの肩をズラしてセクシーなダンスで会場を沸かせた。

インターバルには、賑やかなゲームのコーナーも設けられ、「お絵描きリレー」や「イントロクイズ」が行われたが、先ほどまでステージでバチバチのパフォーマンスを見せていた6人とは思えないドタバタぶりに爆笑が巻き起こる。「イントロクイズ」では本編に入りきれなかった楽曲のパフォーマンスもチラ見せして、MONBEBEたちを楽しませた。

■バラード曲「By My Side」で巻き起こる大合唱...幸せな一体感に包まれた"胸アツ"な展開

大人の色気大爆発の「Jealousy」からは、ラストスパートに突入。「GAMBLER」でギアを上げていくと、「WANTED」は日本語バージョンで披露。さらには、アルバム「THE X」に収録されているHYUNGWON(ヒョンウォン)作の「Fire & Ice」をソウルに続き日本でも先行公開してくれた。

本編のエンディングパートでは、「僕に愛を教えてくれた君へ心からの感謝を」と歌うバラード曲「By My Side」で大合唱が巻き起こり、メンバーたちとMONBEBEの声が溶け合った。韓国語の歌詞を会場のファンが一緒に大きな声で歌う姿を優しい眼差しで見渡す6人。そして本編最後を日本オリジナルのミディアム・バラード曲「Wish on the same sky」で締めくくるという胸アツ展開を見せてくれた。

アンコールは、初の日本オリジナル曲「SPOTLIGHT」から。アリーナフロアに降りて客席を練り歩いてファンを喜ばせると、ライブを盛り上げる鉄板曲「Rodeo」の"ハンボンド（もう1回）"コールで無限ループを沸き起こすなど、最後の最後まで盛り上がり、完全燃焼。何よりI․MとJOOHONEYのラップの絡み、会場を貫くメインボーカル、KIHYUN(キヒョン)の歌声、SHOWNU(ショヌ)とHYUNGWONが対になったときの圧倒的な存在感、そしてMINHYUK(ミニョク)の、予め用意されたものではい、その時に感じたことをそのまま伝えてくれる日本語力が健在だったのが嬉しい。

「サラハンダ(愛しているよ)、MONBEBE！」と投げかけると、ファンが「サラハンダ、MONSTA X！」と阿吽の呼吸で返す......。最後のコメントでは、「これからは僕たちが別れる理由なんてありません。それでも僕たちから離れるなら、地球の果てまで追いかけて行くよ！」とHYUNGWONが語っていたが、常に「MONBEBE、死ぬまで愛してる！」と言い続ける、ファンよりも愛が重いアイドル――それがMONSTA Xなのだ。6年ぶりではあったが、MONSTA XもMONBEBEも、離れていた時間を感じさせないライブだった。

兵役を終えたグループが続々現役復帰しているが、MONSTA XのようにK-POPがもっともK-POPらしい時代を生き抜いてきた30代アイドルたちの楽曲とパフォーマンスは"第5世代"とは違った趣がある。彼らのこれからの活躍に期待したい。

文＝坂本ゆかり

撮影＝田中聖太郎写真事務所

【セットリスト】

01. BEASTMODE

02. 無断侵入(Trespass)

03. Follow

04. WHO DO U LOVE?

05. Secrets

06. Play it Cool

07. Queen

08. U R

09. Crescendo

10. Jealousy

11. GAMBLER

12. WANTED

13. Fire & Ice

14. By My Side

15. Wish on the same sky

＜ENCORE＞

16. SPOTLIGHT

17. ZONE

18. Rodeo

19. Fallin'

