U-15日本代表、フランス遠征メンバー20名を発表！10番は梶山蓮翔…元ラグビー日本代表の息子・オツコロ海桜も選出
日本サッカー協会（JFA）は20日、10月24日（金）より集合しフランスで開催される「バル・ド・マルヌトーナメント2025」に参加するU-15日本代表メンバー20名を発表した。
チームを率いるのは平田礼次監督。招集リストは以下の通り。
GK：
1．木田蓮人（鹿島アントラーズノルテジュニアユース）
12．小畑颯亮（ガンバ大阪ジュニアユース）
DF：
6．酒井陽杜（ジェフユナイテッド市原・千葉U-15）
4．三谷友浩（ヴィッセル神戸U-15）
15．庄司瑛人（東急SレイエスFC）
5．林天音（大分トリニータU-15）
3．對馬羽琉（川崎フロンターレU-15生田）
2．渡部直宏（東京ヴェルディジュニアユース）
19．貞清亜門（柏レイソルU-15）
MF：
10．梶山蓮翔（FC東京U-18）
9．嵯峨日向（前橋育英高）
18．橋元結仁（ソレッソ熊本）
8．深谷朔共（名古屋グランパスU-15）
20．伊藤航（FC東京むさし）
7．花元誉絆（ヴィッセル神戸U-15）
16．鮫島充輝（FCグランリオSUZUKA）
FW：
11．沢口栄太（横浜F・マリノスユース）
14．加賀野統（ガンバ大阪ジュニアユース）
13．土井空芽（鹿島アントラーズつくばジュニアユース）
17．オツコロ海桜（FC LAVIDA）
2010年生まれを中心としたメンバー。J下部や高校のほか、強豪街クラブからも4名が選出されている。
そのうちの一人、埼玉のFC LAVIDAに所属するFWオツコロ海桜（かいおう）は、元ラグビー日本代表のオツコロ・カトニ氏の息子だ。なお、10番はこちらも元Jリーガー梶山陽平氏の息子・梶山蓮翔（れんと）がつける。
U-15日本代表は、同世代のオランダ、ベルギー、フランスと現地で対戦する。