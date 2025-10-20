¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¥æ¥á¥¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¸òÎ®Â³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS¶PLANET¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥æ¥á¥¤µ¤ó¤Ï10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÖWHIB¡Ê¥Õ¥£¥Ö¡Ë¡×¤Î¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¥æ¥á¥¡õ¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡ª¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤È¡©¡ª¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤Í¤¨·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤¨¡ÁÂç¹¥¤Âç´¶¼Õº×¡×¡Ö1ÈÖ¿ä¤·¤Æ¤¿2¿Í¤ÇºÇ¹â¡×¡Öº£¤â¸òÎ®Â³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ²¿»ö!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¿Í¿ô¤ÎÇÜ¥¹¥Þ¥Û¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡©¡©w¡×¡Ö·ÈÂÓ3Âæ»ý¤Á¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö1ÈÖ¿ä¤·¤Æ¤¿2¿Í¤ÇºÇ¹â¡×¥æ¥á¥¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ë¥æ¥á¥¤µ¤ó¤È¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ÏËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤â¡ª¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥æ¥á¥¤µ¤ó¤È¥À¥ó¥¹¤òÎý½¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö2¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡×¡ÖÁÇ¿ÍÌÜ¤À¤±¤É2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÁêÀÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
