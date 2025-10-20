総理大臣指名選挙が１０月２１日に迫り、自民党と日本維新の会は連立政権に向けて合意する見通しです。



維新が合意の絶対条件に掲げた「国会議員定数の削減」に対しては、北海道内議員からも困惑が広がっています。



（宇佐美記者）「あすの臨時国会で総理大臣指名選挙を控える与野党の政策協議は最終調整に入っています」



２０日、連立に向けた政策協議で合意する見通しの自民党と日本維新の会。





維新は提示した１２の政策項目のなかで「議員定数の１割削減」を絶対条件として掲げ、自民党は大筋で受け入れる方針です。（森永記者）「自民党と維新の連立の条件となっている議員定数の削減。北海道の選挙戦にも大きく影響を与えそうです」（立憲民主党 勝部賢志参院議員）「１割（削減）というのがどういう根拠で考えられたのかが明確じゃないので少し乱暴だなと思う。北海道は地域が広いから一定の数が必要だと思う。こういう状況になっていますので、立憲民主党の代表である野田代表に投票する」（国民民主党 臼木秀剛衆院議員）「突然、議員定数の削減が出てきた。最初は政治資金の規制の話だったと思う。この日本の政治をどうしていくかというビジョンが他にもあって初めて議員定数をどうするかという議論になるので削ればいいというものではないと思います。国民の皆さんに約束した政策実現のために玉木雄一郎と書くというのが基本的な考え方」（公明党 佐藤英道衆院議員）「議員定数の問題は民主主義の根幹にかかわる問題です。特定の政党だけで決めることは断じてあってはならないと思います。公明党としてはあすの朝、緊急の両院の議員団会議を行う、首相指名選挙について議論させていただきたい」（自民党 中村裕之衆院議員）「北海道にも影響があると思うが、高市政権がもし誕生して高市早苗首相がこれまで訴えていた政策をしっかり実行できれば国民の支持はたくさん集まるので、自分自身ならびに北海道の自民党ということを考えると、恐れることなく国民のための政治をしっかり行うことが重要。１回目で決まるのか２回目までいくのか、ドキドキするんだろうな」総理大臣指名選挙を占う自民・維新の連立合意。女性初の首相誕生となるのか、道内議員の動向にも注目です。