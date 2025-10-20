「センチュリークーペ」はどんなクルマ!? セダン＆SUVモデルとの共通点や違う部分は？ “鳳凰マーク”が鎮座する新最高級ブランド
ジャパンモビリティショー2025で披露されるトヨタの”最高級クーペ”！
トヨタのオウンドメディア「トヨタイムズ」が2025年10月13日に配信した同グループの新ブランド戦略は、「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）2025」に向けて期待感を抱かせる数多くのトピックスが盛り込まれています。
そのひとつがトヨタの最高級モデルである「センチュリー」のブランド化。レクサスの現ラインナップは、セダン、クロスオーバータイプのSUVを設定していて、ジャパンモビリティショー2025ではコンセプトカーのクーペが披露されます。
はたしてどのようなクルマなのでしょうか。
動画配信に登場したトヨタの豊田章男会長は、「センチュリーの居場所がはっきりしていなかった」と語り、ブランドとして明確に位置づける方向性を示しています。
新ブランドCM「TVCM One of ONE」では、センチュリーにかけるトヨタの想いや歴史を振り返った後に、オレンジのボディカラーをまとった「センチュリークーペ」（コンセプト）が登場します。
顔つきで目を惹くのは、フレームレスのハニカム（メッシュ）グリルで、「カローラクロス」や「クラウンエステート」など、最近のトヨタ車が採り入れている最新フロントマスク。フロントには、センチュリーお馴染みの「鳳凰」エンブレムが鎮座しています。
現行センチュリーのセダン、SUVともにヘッドランプは、上下2段構造になっていて、セダンは1枚のヘッドランプカバーが覆い、SUVは上下に完全に分かれた形状を採用しています（SUVは4眼LEDヘッドランプ）。
センチュリークーペは、SUVタイプに近く、光源が細長く見えることもあり、ハニカムグリルと相まってより精悍な雰囲気を漂わせています。
フロントフードは、両サイドが峰のように盛り上がっていて、セダンやSUVとは違った抑揚のある造形が与えられました。
最も注目なのが、ボンネットのエアアウトレットで、内には2本のフィンを配置しています。ということは、バッテリーEVではなく、ハイブリッドやプラグインハイブリッドを含めたエンジン搭載車であると予想することができます。
Bピラーレスにも見えるサイドは、運転席側が1枚ドア、助手席側が観音開きの2枚ドアを採用。サイドビューで印象的なのは、ロングノーズ＆ショートデッキといえるフォルムです。
駆動方式は、センチュリーの伝統に則り、エンジン縦置きの後輪駆動（FR）になると思われます。さらに、サイドにはエアインテークのような形状も見られます。
リヤも4灯式のコンビランプが備わり、リヤコンビランプ間に「CENTURY」のロゴが配されています。センチュリークーペが市販化されれば、ベントレーの「コンチネンタルGT」あたりがライバルになるかもしれません。