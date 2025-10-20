飼い主が帰る理由がこれ！じっと見つめる愛犬に9300いいね「圧すご」「待ち姿が尊い」【ママリ】

「家に帰る理由」飼い主の帰りを待つ愛犬の姿に9300いいね

フィーカの時間(@fikas_time)さんの投稿です。ペットと暮らす方にとって、帰宅時に愛犬が自分を待っている姿は愛おしいですね。帰宅時はつい足早になるのではないでしょうか。





愛犬・フィーカ君と暮らす投稿者さんは、「家に帰る理由」と題して、愛犬が出迎えた写真を投稿。まるで帰りが遅すぎて「どこに行っていたの？何していたの？」と言っているかのようなフィーカ君の表情に、思わず笑ってしまうはず。

©fikas_time

家に帰る理由

投稿者さんが帰宅すると出迎えてくれたフィーカ君。しかし、何やら圧を感じる表情をしています。ジッとこちらを見つめ、心なしか口角が下がっているように見えます。日暮れの暗さも相まって、迫力を感じますね。



この投稿には「これは絶対に帰るよね、笑」「大急ぎで帰るわ」といったコメントが寄せられていました。ついこちらが何か悪いことをしてしまったと感じさせられるような、フィーカ君のお出迎え。しかし愛犬が待ってくれているだけで、うれしくなってしまいますね。心がホッとなるような、素敵な投稿でした。

「抱っこできたころ→」まるで別犬！大型犬の成長に1.7万いいね

ここあ(@coco_bmd)さんの投稿です。「あんなに小さい子犬だったのに大きくなって…」と成長に驚いたことはありませんか？特に大型犬は、大人ほどの大きさになることも。子犬のころは守ってあげなければと感じますが、成犬になると人間の方が守られているような安心感が生まれますね。



愛犬と暮らす投稿者・ここあさんは「抱っこできたころ→抱っこしてくれる今」と愛犬の成長を比較した写真を投稿。子犬だった大型犬が立派に成長した姿に、なんだかこちらもじんときてしまうお写真です。

©coco_bmd

©coco_bmd

抱っこできた頃→抱っこしてくれる今

腕の中にすっぽり収まる赤ちゃんサイズだった子犬から、大人と抱き合うくらいの成犬に成長。立ち上がったらもしかすると、大人の身長よりも高いかもしれませんね！



この投稿には「抱っこしてくれたお返しをしてくれてるんでしょうね」「安心感があっていいですよね❣️☺️」といったコメントが寄せられていました。抱っこしていた愛犬が抱っこし返してくれるなんて、大きくてふわふわな安心感に包まれますね。子犬の成長に、心が温かくなる素敵な投稿でした。

犬用ベッドは空っぽ…柴犬の寝る場所に2万いいね

柴犬おだし(@odashi0312)さんの投稿です。愛犬が自分に心を許している姿を見せてくれたら、うれしくてキュンとしていまいますよね。飼い主への愛が伝わる、かわいすぎる柴犬のお昼寝姿をご紹介します。

©odashi0312

ペット用ベッドより飼い主の腕

おだしちゃんの安心しきったお昼寝姿。それが飼い主さんの腕枕だなんて、かわいすぎますよね。奥にはおだしちゃんのベッドが見えますが、それよりも飼い主さんのそばのほうが心地よいのでしょう。愛犬からの信頼を感じ、飼い主としての幸せを感じられますね。



この投稿に「よっぽど大好きなんですね」「いい風景だね」などのリプライが寄せられました。愛犬と過ごす日常で感じる、幸せのお裾分けですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）