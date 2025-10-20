川西町誕生の70周年を記念した式典が19日開かれ、今後の人口減少対策の重要性などが改めて確認されました。



川西町は、1955年に小松町や大塚村、犬川村、中郡村、玉庭村、吉島村の1町五カ村が合併し誕生しました。



川西町・茂木晶町長「先人の思いを継承し新たな時代にふさわしい挑戦を重ねながら町民1人ひとりが生活の質を高め幸福を実感できる町を目指します」



川西町は1960年に日本初の観光ダリア園となる「川西ダリヤ園」をオープンさせ、1968年には10アール、1反の田んぼから取れる米の収穫量、水稲平均反収が654キロを記録して日本一となり、農業の町として存在感を示しました。

町で公募した周年記念ロゴマークの最優秀作品は町内に住む鈴木まどかさんの作品が選ばれました。





ロゴマークを作成 鈴木まどかさん「川西町誕生70周年なので古希をイメージした紫色で70の0の部分を川西の花のダリヤをモチーフにした長寿と繁栄の思いを込めた」式典では、町の誕生当時は3万人以上いた人口が現在はおよそ1万3000人になっていることから人口減少対策の必要性が改めて確認されました。町は、現在町の中心部にある旧庁舎跡地に親子ルームや調理室などを備える地域振興拠点施設「川西まちなかテラス」を建設中で来年（2026年）春のオープンを予定しています。