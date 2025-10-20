映画ランキング：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』5週連続1位をキープ、新作は『ストロベリームーン』など3作品
最新の全国映画動員ランキング（10月17日〜19日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末3日間で動員37万5000人、興行収入5億8200万円をあげ、5週連続で1位をキープした。累計成績は動員426万人、興収65億円を突破した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位から4位までも前週と順位は変わらず、2位の『秒速５センチメートル』が週末3日間で動員19万8000人、興収2億8300万円を記録。累計成績は動員71万人、興収10億円を突破している。
3位の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、週末3日間で動員15万7000人、興収2億5500万円を積み上げ、累計成績は動員2533万人、興収367億円を超えた。
4位の『国宝』は公開20週目を迎えたが、週末3日間で動員7万8000人、興収1億1600万円を記録。累計成績は動員1164万人、興収164億円を突破した。
5位には、芥川なおのベストセラー小説を酒井麻衣監督が映画化したラブストーリー『ストロベリームーン 余命半年の恋』がランクイン。余命半年を宣告されながら、前向きに生きる主人公・桜井萌役を當真あみ、萌が恋する佐藤日向役を齋藤潤が演じ、共演は杉野遥亮、中条あやみ、ほか。
6位には、実在の心霊研究家・ウォ―レン夫妻が調査した事件を基にしたホラーシリーズ最終章『死霊館 最後の儀式』が初登場。シリーズを通してロレイン＆エド・ウォーレンを演じてきたヴェラ・ファーミガとパトリック・ウィルソンが続投し、邪悪な悪魔のターゲットとなるウォーレン夫妻の娘をミア・トムリンソンが演じている。監督はシリーズ前2作も手掛けたマイケル・チャヴェス。
7位には、浮世絵師・葛飾北斎の娘であり、右腕として活躍した葛飾応為を長澤まさみが演じる『おーい、応為』が初登場。日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎役を永瀬正敏、北斎の弟子であり、応為と友情を交わす善次郎（渓斎英泉）役を高橋海人（※高＝はしごだか）が演じ、大谷亮平、篠井英介らが共演。監督は『MOTHER マザー』でも長澤とタッグを組んだ大森立嗣。
■全国映画動員ランキングトップ10（10月17日〜19日）
1（1→）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（公開週5）
2（2→）秒速5センチメートル（2）
3（3→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（14）
4（4→）国宝（20）
5（NEW）ストロベリームーン 余命半年の恋（1）
6（NEW）死霊館 最後の儀式（1）
7（NEW）おーい、応為（1）
8（7↓）８番出口（8）
9（6↓）アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-（2）
10（8↓）沈黙の艦隊 北極海大海戦（4）
※11（5↓）トロン：アレス（2）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位から4位までも前週と順位は変わらず、2位の『秒速５センチメートル』が週末3日間で動員19万8000人、興収2億8300万円を記録。累計成績は動員71万人、興収10億円を突破している。
4位の『国宝』は公開20週目を迎えたが、週末3日間で動員7万8000人、興収1億1600万円を記録。累計成績は動員1164万人、興収164億円を突破した。
5位には、芥川なおのベストセラー小説を酒井麻衣監督が映画化したラブストーリー『ストロベリームーン 余命半年の恋』がランクイン。余命半年を宣告されながら、前向きに生きる主人公・桜井萌役を當真あみ、萌が恋する佐藤日向役を齋藤潤が演じ、共演は杉野遥亮、中条あやみ、ほか。
6位には、実在の心霊研究家・ウォ―レン夫妻が調査した事件を基にしたホラーシリーズ最終章『死霊館 最後の儀式』が初登場。シリーズを通してロレイン＆エド・ウォーレンを演じてきたヴェラ・ファーミガとパトリック・ウィルソンが続投し、邪悪な悪魔のターゲットとなるウォーレン夫妻の娘をミア・トムリンソンが演じている。監督はシリーズ前2作も手掛けたマイケル・チャヴェス。
7位には、浮世絵師・葛飾北斎の娘であり、右腕として活躍した葛飾応為を長澤まさみが演じる『おーい、応為』が初登場。日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎役を永瀬正敏、北斎の弟子であり、応為と友情を交わす善次郎（渓斎英泉）役を高橋海人（※高＝はしごだか）が演じ、大谷亮平、篠井英介らが共演。監督は『MOTHER マザー』でも長澤とタッグを組んだ大森立嗣。
■全国映画動員ランキングトップ10（10月17日〜19日）
1（1→）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（公開週5）
2（2→）秒速5センチメートル（2）
3（3→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（14）
4（4→）国宝（20）
5（NEW）ストロベリームーン 余命半年の恋（1）
6（NEW）死霊館 最後の儀式（1）
7（NEW）おーい、応為（1）
8（7↓）８番出口（8）
9（6↓）アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-（2）
10（8↓）沈黙の艦隊 北極海大海戦（4）
※11（5↓）トロン：アレス（2）