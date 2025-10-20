「W相川写真です」相川七瀬、DeNA・三浦前監督＆相川新監督との2ショット添えねぎらいと期待つづる「沢山の感動と景色を見せてくれて、本当にありがとうございました」
歌手の相川七瀬（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。熱狂的な“ベイスターズファン”として知られる相川は、今季限りで退任した三浦大輔前監督（51）と新監督に就任した相川亮二・現一軍ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（49）とそれぞれの2ショット写真を添え、ねぎらいと期待の言葉を送った。
七瀬は「三浦監督、5年間お疲れ様でした 沢山の感動と景色を見せてくれて、本当にありがとうございました 時に、一緒に悔し涙を流し また、嬉し涙も流せたことはファンとして宝物のような時間です まずは、ゆっくり休んでくださいね」「相川新監督率いるベイスターズに、来シーズンも心から期待しています この写真は、以前記念に撮ったW相川写真です」とつづり、ユニフォーム姿での2ショット写真を2枚アップした。
この投稿にファンからは「凄くいい写真です」「来年はAIKAWAユニで決定なんだろうなぁ」「来季は相川監督ユニフォームきましょう」「良いショットですね〜」「ユニフォーム姿可愛いです」「最高の2ショットです」「来年はW相川の対談等を期待せずにはいられません」「ここまでユニフォーム姿が似合う女性アーティストもなかなかいないと思います」「来シーズンは、まさかの相川監督 これも何かの縁ですね〜 女神と同じ苗字でリーグ優勝だ」などの声が寄せられている。
