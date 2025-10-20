·ëº§Á°¤ÎÆ±À³¡¢´ûº§¼Ô¤Î6³ä¤¬¡Ö¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÏÇº¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ûº§¼Ô¤Î6³ä¤¬¡Ö·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬¡©
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈDIAMOND DOT LAB¤¬¡¢´ûº§¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§Á°¤ÎÆ±À³·Ð¸³¼Ô¤Ï3³ä¶¯
¤Þ¤º¡¢¡Ö·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤·¤¿¡×¡Ê33.7¡ó¡Ë¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê66.3¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À³¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»ä¤¬µï¸õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦·ëº§Á°Äó¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦·ëº§Á°¤Ë°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Áê¼ê¤ÎÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢·ëº§¸å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
°ìÊý¡¢Æ±À³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Áê¼ê¤Î¿Æ¤¬Î»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼ø¤«¤êº§¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ±À³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿®Íê´Ø·¸¤¬½½Ê¬¤ËÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦É¬Í×¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±À³¤Ï·ëº§¤ò±ó¤¶¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
6³ä¤¬¡Ö·ëº§Á°¤ÎÆ±À³¤ÏÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú
¡Ö·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â»×¤¦¡×¡Ê23.0¡ó¡Ë¡Ö¤ä¤ä»×¤¦¡×¡Ê36.7¡ó¡Ë¤È6³ä¤¬¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê29.3¡ó¡Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê11.0¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ö¤È¤Æ¤â»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¦Æ±À³¤·¤¿ÅÓÃ¼²È»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤È¼«Ê¬¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤¤¤¶·ëº§¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÀ¸³è½¬´·¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç·ëº§Á°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤¿¤á¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¦¡Ö¤ä¤ä»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¦À¸³è½¬´·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À¸³è¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤¬»öÁ°¤Ë¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¦¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¦¿·º§¤Î¿·Á¯¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ±À³¤¹¤ë¤È·ëº§¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦É×ÉØ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
Æ±À³·Ð¸³¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢76.2%¤¬¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¿©À¸³è¤ä²È»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢À¸³è½¬´·¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Î°Â¿´´¶¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¾¯¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áê¼ê¤Î¿©À¸³è¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¡£Ìë¤Ï500¤Î´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò2ËÜ°û¤à¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ°ã¤¦ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê30¡¡Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²È»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ª¸ß¤¤¤ÎºÙ¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¥¯¥»¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ë½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸å¤«¤é¤À¤ÈÆñ¤· ¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¿©À¸³è¤ä²È»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢À¸³è¤Î¥¯¥»¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Î°Â¿´´¶¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¾¯¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î17.6%¤¬¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ê17.6¡ó¡Ë¡Ö¤Ê¤¤¡×¡Ê82.4¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁê¼ê¤Î²È»öÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ì½ï¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö½é¤Ï·ë¹½¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
·ëº§¸å¤Ë¸«¤¨¤¿Áê¼ê¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä²È»ö¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7³ä°Ê¾å¤¬Æ±À³Ãæ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¡Ö¤¢¤ê¡×
Æ±À³Ãæ¤ÎÉô²°¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤Þ¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ê¡×72.0¡ó¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×28.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ö¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¦¾ì½êÌä¤ï¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤¿¤á¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¾ì½ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ±À³¥¤¥³¡¼¥ë·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¦¡Ö¤Ê¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¦¤â¤¦¾¯¤·»×¤¤½Ð¤Î»Ä¤ë¾ì½ê¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ä¤Ï¤ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
