【夫婦、小さなすれ違い…】シャワーで流す？湯船のお湯で流す？【第43話まんが】#ママスタショート

夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、お風呂のお湯の使い方にまつわる夫婦、小さなすれ違いエピソード。

子ども「パパが入ると湯船のお湯が減ってる〜」

わが子からママへと寄せられたクレーム。湯船のお湯が減ってしまうと、お湯を足さないといけなくなるので面倒ですよね。でもなぜパパの後だけお湯が減る？

パパ「小さい頃からの癖でやめられないんだよ〜」

苦笑いをしながら話すパパにママは困り顔。実はパパさん、頭や体を洗うとき、湯船のお湯を使って流すのです。シャワーで流してくれれば、あとから入る家族に迷惑もかからないのに……。子どもから毎回クレームがくるのも困りもの。とはいえシャワーを流し続けるよりも、湯船のお湯を使って後から足すほうが節水になっているのかも。水道代やガス代がかからないとでも思って諦めますか？　みなさんならどうします？

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部