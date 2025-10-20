【夫婦、小さなすれ違い…】シャワーで流す？湯船のお湯で流す？【第43話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、お風呂のお湯の使い方にまつわる夫婦、小さなすれ違いエピソード。
子ども「パパが入ると湯船のお湯が減ってる〜」
わが子からママへと寄せられたクレーム。湯船のお湯が減ってしまうと、お湯を足さないといけなくなるので面倒ですよね。でもなぜパパの後だけお湯が減る？
パパ「小さい頃からの癖でやめられないんだよ〜」
苦笑いをしながら話すパパにママは困り顔。実はパパさん、頭や体を洗うとき、湯船のお湯を使って流すのです。シャワーで流してくれれば、あとから入る家族に迷惑もかからないのに……。子どもから毎回クレームがくるのも困りもの。とはいえシャワーを流し続けるよりも、湯船のお湯を使って後から足すほうが節水になっているのかも。水道代やガス代がかからないとでも思って諦めますか？ みなさんならどうします？
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
