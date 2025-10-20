「これ以上、恥をさらすな」と…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロインの婿殿が狃佶朖瓩靴討靴泙ε験に同情の声が相次いでいる。

20日の放送で、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の夫・銀二郎（寛一郎）は、一家の窮乏を救うために女郎屋の客引きを買って出た。しかし、祖父・勘右衛門（小日向文世）から「わが家の格が下がる」「これ以上、恥をさらすな」となじられ、置き手紙をしたため1人上京してしまった。

番組公式インスタグラムは、銀二郎が呆然とたたずむシーンを公開。「何かが変わることを信じて、自由な未来を信じて、じっと耐えてきた銀二郎さん。気持ちを繋ぎとめていた糸が、プツンと切れてしまった瞬間でした」と書き込んだ。

これには視聴者から同情と心配の声が相次いだ。

「一家5人生きていくために銀二郎さんがどれだけ深く考えていてくれたのか、もう少しその気持ちをわかってあげてほしかった」

「銀二郎さんが不憫すぎます」

「胸が張り裂けそうだった。でしゃばらず、じっとそこに身を置いておときちゃんを、松野家を支えようとしていた銀二郎さんなのに…」

「松野家のためになりふり構わず寝る間も惜しんで働いてくれている銀二郎さんに、おじじそりゃないよー」

「銀二郎さんの気持ちをもっと大切に考えてほしかった。辛すぎます」

「銀二郎さんが無事で生きていますように」

呆然とした表情の銀二郎（左・寛一郎）と司之介（岡部たかし）

（インスタグラム@asadora_bk_nhkより）

客引きする銀二郎（左・寛一郎）に怒る勘右衛門（小日向文世）

（インスタグラム@asadora_bk_nhkより）

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。