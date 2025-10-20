À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¡ØÎÉ¤¤´¶³Ð¡Ù¤òÃµ¤¹¡×¡¡Íèµ¨¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë½©µ¨Îý½¬
¡¡À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î¿´¤Ç½©µ¨Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2017Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2³ä6Ê¬9ÎÒ¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï2³ä0Ê¬9ÎÒ¡£Âç¤¤¯À®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤â¥×¥íÆþ¤ê¸å2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤104»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤â91»î¹ç¤È¼«¿È¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï²¿¤ò»î¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¡£¾õÂÖ¤¬°¤¤¤Ê¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°ã¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡¢Î©¤ÁÊý¡¢½Å¿´¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¡¢¤â¤¦Á´Éô¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿°ì¤Ä¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤¦¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢Íèµ¨¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ëÃæ¡¢º£½©¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¡ØÎÉ¤¤´¶³Ð¡Ù¤òÃµ¤¹¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê54¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥²¥ó¡Ê¸»ÅÄ¡Ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¶ÚÎÏ¤äÂÎÎÏÌÌ¤â´Þ¤á¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÃå¼ê¤¹¤ì¤ÐÂÎ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿´¶³Ð¤äÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¤¤¤·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö6¡×¡£¾¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë