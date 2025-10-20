次なる勝利で超高級車をゲット？ 木村彩子が初V時の「赤字」で母親から突きつけられた“掟”
＜富士通レディース 最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞初優勝の時と“同じ轍”は踏まない？ 木村彩子の優勝会見では、コース外での“マネジメント”についても、多く語られた。
【写真】木村彩子の“愛車”マセラッティがかっこいい！
それは車の話題になった時。木村は2021年に2300万円をかけ高級車の『マセラティ レヴァンテ』を購入するなど、大のクルマ好きとしても知られる。初優勝は22年の「アース・モンダミンカップ」。その大会といえば、賞金総額3億円で、優勝者は5400万円を手にする日本屈指の高額大会だった。だが今回の会見では、その時の“失敗談”が明かされる。「BMWを買ったんですけど、キャディバックとかがそんなに乗らなくて…。半年くらいで売っちゃって…」約2000万円の投資だったが、プロゴルファーはキャディバッグのみならず、日頃から荷物が多い職業。大型モデルを選べばよかったものの、必要な“キャパシティ”に満たないものを選び、結果、泣く泣く手放したという。「けっこう赤字でした」と、自虐的に笑う。待っていたのは、金銭的な損失だけでなく、母・美保さんからの“お叱り”も。「3勝目を挙げるまで、次（のクルマを）、買っちゃダメと言われてしまって…」。今回は通算2勝目。ノルマまでは、もう1勝が必要だ。同じくクルマ好きの父・東吾さんは、『これ、かっこいいぞ』などと、背中を押してくる“同志”だが、やはり母は強し。そのため今回の優勝賞金1800万円は「使い道をまったく考えてません」とも話し、これが次なる愛車への資金に繰り越されるのかもしれない。ちなみに次に狙っているクルマの話題になると、「SUV系で、大きくて派手なクルマが好き。ランボルギーニとか、あと高くて手が出ないけどフェラーリのSUVも興味はあります。フェラーリはさすがに無理ですけど…」と、表情もさらに生き生きしてくる。ちなみにフェラーリのSUVモデル『プロサングエ』は新車で5000万円超。まさに夢のクルマだ。今後の目標は「メジャーチャンピオンになりたい」。今季残るメジャーは、優勝賞金3000万円のシーズン最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」。ビッグタイトル獲得なら、母も首を縦に振る…かも？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
富士通レディース 最終結果
木村彩子が愛車マセラッティを公開！
“10年モノ”のパターは家に4本 木村彩子の14本は中古ショップで購入の“年季クラブ”がずらり【勝者のギア】
今季5人目V…“石ころ”は黄金世代も超える“最強世代”に 来月30歳・木村彩子の次なる願いは「メジャーチャンピオンになりたい」
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
【写真】木村彩子の“愛車”マセラッティがかっこいい！
それは車の話題になった時。木村は2021年に2300万円をかけ高級車の『マセラティ レヴァンテ』を購入するなど、大のクルマ好きとしても知られる。初優勝は22年の「アース・モンダミンカップ」。その大会といえば、賞金総額3億円で、優勝者は5400万円を手にする日本屈指の高額大会だった。だが今回の会見では、その時の“失敗談”が明かされる。「BMWを買ったんですけど、キャディバックとかがそんなに乗らなくて…。半年くらいで売っちゃって…」約2000万円の投資だったが、プロゴルファーはキャディバッグのみならず、日頃から荷物が多い職業。大型モデルを選べばよかったものの、必要な“キャパシティ”に満たないものを選び、結果、泣く泣く手放したという。「けっこう赤字でした」と、自虐的に笑う。待っていたのは、金銭的な損失だけでなく、母・美保さんからの“お叱り”も。「3勝目を挙げるまで、次（のクルマを）、買っちゃダメと言われてしまって…」。今回は通算2勝目。ノルマまでは、もう1勝が必要だ。同じくクルマ好きの父・東吾さんは、『これ、かっこいいぞ』などと、背中を押してくる“同志”だが、やはり母は強し。そのため今回の優勝賞金1800万円は「使い道をまったく考えてません」とも話し、これが次なる愛車への資金に繰り越されるのかもしれない。ちなみに次に狙っているクルマの話題になると、「SUV系で、大きくて派手なクルマが好き。ランボルギーニとか、あと高くて手が出ないけどフェラーリのSUVも興味はあります。フェラーリはさすがに無理ですけど…」と、表情もさらに生き生きしてくる。ちなみにフェラーリのSUVモデル『プロサングエ』は新車で5000万円超。まさに夢のクルマだ。今後の目標は「メジャーチャンピオンになりたい」。今季残るメジャーは、優勝賞金3000万円のシーズン最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」。ビッグタイトル獲得なら、母も首を縦に振る…かも？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
富士通レディース 最終結果
木村彩子が愛車マセラッティを公開！
“10年モノ”のパターは家に4本 木村彩子の14本は中古ショップで購入の“年季クラブ”がずらり【勝者のギア】
今季5人目V…“石ころ”は黄金世代も超える“最強世代”に 来月30歳・木村彩子の次なる願いは「メジャーチャンピオンになりたい」
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ