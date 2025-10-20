中川安奈アナ、高校時代の“本名入り”卒アル写真に反響「絶対にモテたでしょうねぇ」「垢抜けたね〜」「昔から可愛さは変わらず！」
元NHKアナウンサーの中川安奈（31）が18日、自身のXを更新。「高校時代の卒アルを発見」と書き出し、制服姿の卒業アルバム写真を披露した。
【写真】「絶対にモテたでしょうねぇ」「垢抜けたね〜」中川安奈アナの高校時代の“本名入り”卒アル写真
「14年前！月日の流れを感じる...」「ちなみにこのときはワイヤー矯正と戦う日々でした」と感慨深げにつづり、「中川安奈」と本名が記された卒アル写真をアップ。隣には最近の自身の近影も添え、時の流れを感じさせるエモい投稿となっている。
コメント欄には「昔から可愛さは変わらず！」「あどけなさが残ってますね 高校生時代、絶対にモテたでしょうねぇ 可愛い」「おぉ、垢抜けたね〜」「当時から美人さんですね」「面影バッチリ」「変わらずお美しいのですね」など、さまざまな声が寄せられている。
