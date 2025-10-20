¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¿ûÉö²Ú¡¡2¾¡ÌÜ¤Ø¥·¥ç¥Ã¥È¾å¸þ¤¡Ö¤¤¤¤»þ¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×½é¤ÎÌîµå´ÑÀï¸ú²Ì¤â»ýÂ³Ãæ
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Îý½¬Æü¡Ê2025Ç¯10·î20Æü¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎNOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï23Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Î¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï¥³¡¼¥¹Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤»þ¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯¤Ï4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£½éÍ¥¾¡¤·¤¿½µ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥íÌîµå¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ÚÅ·ÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¤Î¿û¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò±þ±ç¡£¡Öµå¾ì¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ë¹½Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤â»ýÂ³Ãæ¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤â¾å¸þ¤¡£¡ÖÂç¤¤¤Âç²ñ¤Î1¤Ä¡£4Æü´Ö¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Þ¶â¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤Âç²ñ¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£