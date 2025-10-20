俳優・倍賞千恵子さん、木村拓哉さんがW主演を務める山田洋次監督91作目の映画『TOKYOタクシー』のタクシーセレモニー＆完成披露試写会が行われました。



木村さんは、助手席に倍賞さんを乗せたタクシーを運転しながら、東京タワーの真下に登場。倍賞さんをエスコートしながらピンクカーペットに登壇すると、集まったファンから黄色い歓声が上がりました。

木村さんは“降っていた雨も止んでくれて、本当に良かったな”とにっこり。

実際に劇中で乗っていたタクシーで、撮影ぶりの「ドライブデート」をした2人。倍賞さんは“「（木村さんが、倍賞さんは）前かな？後ろかな？」ってまず仰って。ちょっと揉めたんですけど、本当に運転がお上手なので、安心して乗って参りました”と裏話を語り、笑わせました。





木村さんは“劇中は、倍賞さん演じるすみれさんは後部座席にお座りになられてたので、今回のように助手席に乗っていただくのは全然雰囲気が違う”と懐かしみ、“（蒼井）優ちゃんからは「木村さん、出来るんだったらバックでお願いします」って言われたんですけど...ぶっつけ本番だったので、前からってことで”と、ムチャブリがあったことを明かし、蒼井さんはニンマリ。

木村さんは倍賞さんとの共演について、“幼少期から拝見していた方。それこそ山田洋次監督の「山田組」の現場で、倍賞さんと一緒に作業させていただくっていうのは、格別な思いを毎日させていただきました”と伝えると、倍賞さんは“そんなにしっかり言われると困っちゃうな”と照れ笑い。

そして木村さんは、94歳を迎えた日本映画界の巨匠・山田洋次監督の現場について“ものすごいテクノロジーも撮影手段で使わせていただいたんですけど、プログラミングに時間がかかってしまって。山田監督は「早く撮りたい」っていうモチベーションで、エンジンが温まった状態で「もう行こう！」って言ってくださった。その時に「もう少々お待ちください」って言われた時、（監督が）「僕はテクノロジーを撮りに来てるんじゃなくて、芝居を撮りに来てるんだよ！」って仰った。運転席の僕も、後部座席の倍賞さんも、それを聞いた瞬間にピッと背筋が伸びたのを覚えています”と、情熱的な姿を明かしました。







山田監督は“そんなこと言ったかなぁ？”と素知らぬ顔でつぶやき、木村さんは大笑いしていました。



