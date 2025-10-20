台風24号はフィリピンを通過した後、20日（月）現在、南シナ海へと進んでいます。この後、西寄りに進みますので、日本へ影響はありません。

【画像】この先天気はどうなる？「台風24号」最新の進路予想 全国の16日間天気予報

約1週間前の10月12日（日）、上空1500ｍ付近の寒気・暖気で、気温の携行を見てみると、九州から四国の一部で、18℃以上という、この時期としてはかなり暖かい空気が入り、鹿児島県肝付町ではこの日、最高気温が35.0℃と「猛暑日」になりました。

これは、観測史上最も遅い猛暑日です。そこから1週間で空気ががらりと変わりました。

季節が一気に進み…雪の便りも

20日（月）現在南の海上では、熱帯の雲が渦巻いている一方で、北の海上では上空に寒気が入るとよく見られる「筋状の雲」が現れ、北海道では20日（月）雪の便りが届きました。

＜初冠雪＞

・鷲別岳（平年より11日早い）

・横津岳（平年より9日早い）

・手稲山（平年より2日遅い）

＜初雪＞

・稚内（平年より4日遅い）

暖気は南に下がり、北日本には0℃以下という山で雪が降る目安の寒気が入ったほか、北海道には－6℃以下という平地で雪の目安の寒気がかかって来ました。



寒気は、強弱を繰り返しながら、断続的に日本列島にかかる見込みです。

ことしは秋らしくなるのが遅れていましたが、季節の遅れを取り戻すかのように、この先は一気に寒くなりそうです。

札幌でも、10月28日には雪の可能性があります。

仙台や新潟は、最低気温が一桁が当たり前になります。

まだ予想に幅はあるものの、今後は「夏日（最高気温25℃以上）」の日がありません。

名古屋も最低気温が10℃に迫り、朝晩は上着が手放せません。

大阪も、昼間の最高気温が20℃位までしか上がらない日もでてきます。



平年にだいぶ近づいてきます。

広島も、来週は最低気温10℃前後が続くようになります。

福岡では先週、13日（月）は真夏日（30℃以上）になり、17日（金）も29.9℃までもあがりましたが、ことしはもう真夏日なることはない見込みです。

鹿児島はまだ夏日（最高気温25℃以上）が多いものの、これまでに比べれば、気温は上がりにくくなります。

寒気が入る北日本だけでなく、西日本から東日本の各地で季節が急に進んで来ました。



気温の変動が大きくなると体調を崩しやすくなりますので、服装でうまく調節して、体調管理に気をつけてください。