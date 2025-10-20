このあと午後6時から、自民党高市総裁と日本維新の会の吉村代表による党首会談が行われ連立の合意文書に署名します。中継です。

トップ会談からわずか6日でのスピード合意と言えます。自民党と日本維新の会による新たな政権の枠組みがまもなく誕生します。藤田共同代表は先ほど会見で、政策実現に向けた決意を語りました。

日本維新の会・藤田共同代表

「自民党自体の有り様も変えてしまえるくらい、わたしたちが存在感を示して、自民党を突き上げ、そしてパートナーとしてタッグを組んで、国民のための政策実現をやると」

日本維新の会は20日午後、両院議員総会を開き、自民党との政策協定で、完全合意したことが報告されました。

合意文書では維新が連立の絶対条件として掲げた国会議員定数の削減について、「衆議院定数の1割削減を臨時国会終了までに行う」と明記されます。また、「企業・団体献金の廃止」については高市総裁の任期の「再来年9月までの実現を目指し協議する」こと。「食料品に限った消費税ゼロ％」については新たな協議体を設置する事で両党は合意する方向です。

維新は閣僚を出さない「閣外協力」の形をとりますが遠藤国対委員長が高市内閣での首相補佐官に就任する方向です。

維新はさきほど首相指名選挙では1回目の投票から自民党の高市総裁に投票する事を確認していて高市氏が21日、女性初の首相に選ばれる見通しです。