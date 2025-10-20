ポストシーズンも佳境を迎えていますが、ア・リーグチャンピオンは大混戦となっています。

2勝3敗でもう負けられないブルージェイズは、2回、ヒットと相手のエラーでノーアウト1・2塁とします。ここで、7番のアディソン・バーガー選手がライト前にタイムリーヒットを放ち先制に成功。なおも1・3塁の場面で、内野安打から1点を追加します。

勢いに乗るブルージェイズ打線は、3回、前の回で先制タイムリーを放ったバーガー選手が2ランホームラン。5回には、ウラジーミル・ゲレロJr.選手のソロホームランでリードを5点に広げます。

6回にマリナーズの反撃を受けますが2点返して力尽きブルージェイズが意地の勝利。シリーズ合計3勝3敗とし、次の最終戦で勝った方が世界一の栄冠をかけドジャースとワールドシリーズを戦います。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】マリナーズ3勝 ブルージェイズ3勝

第1戦 マリナーズ 3-1 ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ 10-3 ブルージェイズ

第3戦 ブルージェイズ 13-4 マリナーズ

第4戦 ブルージェイズ 8-2 マリナーズ

第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ

第6戦 ブルージェイズ 6-2 マリナーズ

【ナ・リーグ】ドジャース4勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース 2-1 ブリュワーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ