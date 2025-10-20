米テキサスに「ユニバーサル・キッズ・リゾート」2026年開業 「ミニオンズ」「シュレック」等の世界に浸る7エリア
【女子旅プレス＝2025/10/20】アメリカ・テキサス州フリスコに新テーマパーク「ユニバーサル・キッズ・リゾート」が2026年にオープン。インタラクティブなプレイエリアなどを備えた7つのテーマエリアの詳細が発表された。
「ユニバーサル・キッズ・リゾート」は、小さな子ども連れの家族向けに設計・開発されたユニバーサル・リゾート。個性豊かな7つのエリアで構成され、映画『シュレック』『ミニオンズ』『スポンジ・ボブ』などの人気作品および作中のキャラクターが登場するアトラクションなどを楽しむことができる。エリアは以下の7つ。
・ドリームワークス シュレックズ スワンプ（DreamWorks’ Shrek’s Swamp）
・ドリームワークス プス イン ブーツ デルマーレ（DreamWorks’ Puss in Boots Del Mar）
・イルミネーション ミニオンズ vs. ミニオンズ：ベロ・ベイ・クラブ（Illumination’s Minions vs. Minions: Bello Bay Club）
・ジュラシック・ワールド アドベンチャー・キャンプ（Jurassic World Adventure Camp）
・ドリームワークス トロールズ フェスト（DreamWorks’ TrollsFest）
・ニコロデオンズ スポンジ・ボブ スクエアパンツ ビキニ ボトム（Nickelodeon’s SpongeBob SquarePants Bikini Bottom）
・アイル オブ キュリオシティ（Isle of Curiosity）
パークを訪れたゲストは、子どもたちが探検できるスペースがある入り口「アイル オブ キュリオシティ」を通って入場。ここでは、『ギャビーのドールハウス』のギャビーとの特別なミート＆グリートや、楽しいダンスパーティーに参加できる。
「ドリームワークス シュレックズ スワンプ」は、シュレックが沼地にある小屋を、愛らしい三つ子のために、楽しい水浸しの楽園に変えたエリア。シュレックとフィオナに会えるほか、タマネギの馬車での写真撮影も可能だ。「シュレックズ スワンプ ロンピン ストンプ」と「シュレックズ スワンプ スプラッシュ＆スマッシュ」という2つのインタラクティブなプレイエリアでは、足を踏み鳴らしたり、水しぶきを上げたりして遊ぶことができる。
「ドリームワークス プス イン ブーツ デルマーレ」では、恐れ知らずの主人公プスや、ママ・ルナ、ペリート、仲間たちに会えるほか、「バリレス デ レチェ」や「エル ガトズ ミャオ」といった挑戦的なカーニバルゲームも楽しめる。
続く「イルミネーション ミニオンズ vs. ミニオンズ：ベロ・ベイ・クラブ」は、黄色いミニオンたちが紫色のイーブルミニオンたちを制圧しようと奮闘する水浸しのエリア。アクション満載の対決に参加することも、くつろぎながらカオスが繰り広げられるのを眺めることもできる。また、ミート＆グリートやインタラクティブなプレイエリアでの驚きに満ちた体験が待つ。
「ジュラシック・ワールド アドベンチャー・キャンプ」では、新しく孵化したばかりの赤ちゃん恐竜との出会い、展望タワーのプレイエリアに登ってプテラノドンの視点でパークを見渡す体験と、心躍る冒険を満喫できる。
「ドリームワークス トロールズ フェスト」は、トロールズとその仲間たちに出会えるエリア。ミート＆グリート体験に加え、2つのインタラクティブプレイエリアでは、「ポピーのプレイランド」や「トロールズ クリッター クロール」など、ここならではの楽しい体験が待っている。
そして「ニコロデオンズ スポンジ・ボブ スクエアパンツ ビキニ ボトム」では海底の冒険へ。ビキニボトムでスポンジ・ボブ、パトリック・スター、サンディ・チークスと出会い、最高の一日を過ごすことができる。子どもたちは休憩のための「マッスル・ビーチ」や、遊び心のある水しぶきを上げるための「パイナップル・パラダイス」を探検するなど、海にまつわるナンセンスな冒険に浸れる。
なおパークから徒歩圏内に全300室のオフィシャルホテル「ユニバーサル・キッズ・リゾート・ホテル」も誕生。
家族での滞在向けに設計されたカラフルなテーマのホテルで、リラックスしたひとときを過ごせる場所となるだけでなく、同パークへの入り口としても機能する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
