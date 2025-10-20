「シャッフルアイランド」伊藤桃々、タイトノースリ姿でボディライン際立つ「ギャル可愛い」「天使かと」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が10月19日、自身のInstagramを更新。タイトなノースリーブトップス姿を公開し話題を呼んでいる。
【写真】伊藤桃々「ギャル可愛い」大胆タイトノースリ姿
伊藤は、台湾滞在1日目のコーディネート写真を投稿。ほっそりとした美しい腕とボディラインが際立つオフホワイトのタイトなノースリーブトップスに、「何度も作り直してやっとできた」というこだわりが詰まったレースデニムを合わせたスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「天使かと思った」「めっちゃ綺麗」「ギャル可愛い」「コーデも素敵」「スタイル良すぎ」などのコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆伊藤桃々、美腕＆美ボディライン際立つタイトノースリ姿披露
◆「シャッフルアイランド」
