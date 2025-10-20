イモトアヤコ、長男とペアルック 休日の様子に「貴重なプライベート」「着こなしお洒落」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントのイモトアヤコが10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男とペアルックの親子ショットを公開した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】イモトアヤコ「着こなしお洒落」長男とのペアルックコーデ
◆イモトアヤコ、長男とペアルック
イモトは、休日に公園で遊ぶ長男との写真を投稿。「休日 ペアルック」とつづり、お揃いのミッキーマウスがプリントされたオレンジのTシャツにデニムを合わせたペアルックを披露した。
◆イモトアヤコの投稿に「仲良し親子」の声
この投稿には「仲良し親子」「お揃いコーデ可愛い」「貴重なプライベート」「着こなしお洒落」「素敵な写真」「楽しそうな雰囲気が伝わってくる」などのコメントが寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
