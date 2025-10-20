欧州株　堅調に取引をスタート　英ＦＴ指数では銀行株が上げ主導
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100　 9395.52（+40.95　+0.43%）
独ＤＡＸ　　24104.40（+273.41　+1.15%）
仏ＣＡＣ40　 8223.42（+49.22　+0.60%）
スイスＳＭＩ　 12623.40（-21.09　-0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46557.00（+176.00　+0.38%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6732.25（+29.75　+0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25125.50（+139.00　+0.56%）