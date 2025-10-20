欧州株 堅調に取引をスタート 英ＦＴ指数では銀行株が上げ主導
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100 9395.52（+40.95 +0.43%）
独ＤＡＸ 24104.40（+273.41 +1.15%）
仏ＣＡＣ40 8223.42（+49.22 +0.60%）
スイスＳＭＩ 12623.40（-21.09 -0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46557.00（+176.00 +0.38%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6732.25（+29.75 +0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25125.50（+139.00 +0.56%）
東京時間16:32現在
