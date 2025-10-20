子どもたちがカツオのワラ焼きに挑戦 須崎市で水揚げされたカツオ4匹、あわせて30キロ【高知】
2025年10月20日、高知市の幼稚園で子どもたちがカツオの藁焼きに挑戦しました。
■園児たち
「重い重い」
園児たちが持ち上げたのは重さ8キロほどのカツオです。
高知市の飲食店「室戸屋ジロー」は、2023年から高知市のもみのき幼稚園で年に2回、食育活動に協力しています。
今回は子どもたちにカツオの藁焼きづくりで地産地消を体験してもらいたいと、高知県須崎市で水揚げされたカツオ4匹、あわせて30キロを提供。子どもたち90人が参加しました。
■もみのき幼稚園 教諭
「せーの、できた！カツオが食べたイワシさんがまだおるで」
そして自分たちで育てた藁を使いカツオを炙っていきますが…。
■園児たち
「あつい！」
子どもたちは、炎の熱さに顔をしかめへっぴり腰になりつつも果敢に挑戦していました。
表面をこんがりと焼いたカツオを、プロがさばいてポン酢と塩の2種類でいただきます。
子どもたちは笑顔で焼きたてのカツオをほおばっていました。
Q.味はどう？
「おいしかった」
Q.どんな味がした？
「カツオの味した」
「すっぱくておいしい」
Q.藁焼きどうだった？
「熱かった」
室戸屋ジローでは、今後も食育活動に協力して、子どもたちにカツオなどの高知で獲れた魚の美味しさを知ってもらいたいとしています。