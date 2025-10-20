『五等分の花嫁』キャスト最新集合ショット イベント2年ぶりで笑顔
2026年5月2日に開催されるアニメ『五等分の花嫁』のイベント「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO」。公演チケットの「五等分の花嫁 記念日」特別先行受付がスタートした。今回は誰でも応募が可能で、受付期間は、10月20日(月) 〜11月18日(火) 23:59までとなっている。
【画像】超ミニスカ姿の二乃＆三玖！公開された『五等分の花嫁』新ビジュアル
また「五等分の花嫁 記念日」を記念して、中野家の五つ子キャストの最新集合カットを特別に公開。今回のイベントは約2年ぶりの開催となり、会場も今年10月にオープンしたばかりのTOYOTA ARENA TOKYOでの実施ということで、開催日が近づくにつれ熱量の高まりをみせている。
■公演概要
公演タイトル
五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO
日時
2026年5月2日(土)
会場
TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1丁目）
出演
松岡禎丞（上杉風太郎 役）
花澤香菜（中野一花 役）
竹達彩奈（中野二乃 役）
伊藤美来（中野三玖 役）
佐倉綾音（中野四葉 役）
水瀬いのり（中野五月 役）
司会：天津飯大郎（天津）
【画像】超ミニスカ姿の二乃＆三玖！公開された『五等分の花嫁』新ビジュアル
また「五等分の花嫁 記念日」を記念して、中野家の五つ子キャストの最新集合カットを特別に公開。今回のイベントは約2年ぶりの開催となり、会場も今年10月にオープンしたばかりのTOYOTA ARENA TOKYOでの実施ということで、開催日が近づくにつれ熱量の高まりをみせている。
■公演概要
公演タイトル
五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO
日時
2026年5月2日(土)
会場
TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1丁目）
出演
松岡禎丞（上杉風太郎 役）
花澤香菜（中野一花 役）
竹達彩奈（中野二乃 役）
伊藤美来（中野三玖 役）
佐倉綾音（中野四葉 役）
水瀬いのり（中野五月 役）
司会：天津飯大郎（天津）