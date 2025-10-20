『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』開催決定

　2026年5月2日に開催されるアニメ『五等分の花嫁』のイベント「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO」。公演チケットの「五等分の花嫁 記念日」特別先行受付がスタートした。今回は誰でも応募が可能で、受付期間は、10月20日(月) 〜11月18日(火) 23:59までとなっている。

【画像】超ミニスカ姿の二乃＆三玖！公開された『五等分の花嫁』新ビジュアル

　また「五等分の花嫁 記念日」を記念して、中野家の五つ子キャストの最新集合カットを特別に公開。今回のイベントは約2年ぶりの開催となり、会場も今年10月にオープンしたばかりのTOYOTA ARENA TOKYOでの実施ということで、開催日が近づくにつれ熱量の高まりをみせている。

■公演概要
公演タイトル
五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO
日時
2026年5月2日(土)
会場
TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1丁目）

出演
松岡禎丞（上杉風太郎 役）
花澤香菜（中野一花 役）
竹達彩奈（中野二乃 役）
伊藤美来（中野三玖 役）
佐倉綾音（中野四葉 役）
水瀬いのり（中野五月 役）
司会：天津飯大郎（天津）