¡ÚºÇ¿·À¯¶É¡Û¼¡´ü¼óÁê»ØÌ¾ÁªÁ°Æü¡Ä¼«Ì±ÅÞŽ¥ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ë¡ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¡É½ðÌ¾¤ØÊÒ¤ä¿·¤¿¤Ê²Ð¼ïÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â!?
¼¡¤Î¼óÁê¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢20Æü¡¢¤³¤Î¸å¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ø½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
18ÆüŽ¥ÅÚÍËÆü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡£
¡Ê»Ê²ñ¡Ë
¡Ö3¡¢2¡¢1¡¢0～¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¢¤¢¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¦¤ï¤¢¡¢¤¹¤´～～¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
Q.¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¡£¶¨µÄ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ ÂåÉ½¡Ë
¡Öº£¤Ï¡Äº£¡¢¶¨µÄÃæ¤Ç¤¹¡×
²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÈÂ¼ÂåÉ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
¡Êµ¼Ô¡Ë
Q.¡Öº£¤«¤é²¿¤ä¤é¤ì¤ë¡©¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡Ãæ»³ ÂÙ½¨ ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Öº£¤«¤é¹±Îã¤Î¡¢²Ö²Ð¤ÎÈ¯¼Í¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ý¤Á¤Ã¤È¡×
°ÂÇÜÆâ³Õ¤ä¿ûÆâ³Õ¤Ç³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ»³ÂÙ½¨Ž¥¸µ½°±¡µÄ°÷¡£Âçºå»Ô¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Ë¤Ï°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¡£Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡Ãæ»³ ÂÙ½¨ ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡ÖÂçºå¤Ï°Ý¿·¡¢°Ý¿·¡¢°Ý¿·¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç¤¹Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡£Á°²ó¤ÎÁªµó¤â¡Ê°Ý¿·¤Ë¡ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤âº£²ó¤âÇÔ¤ì¤¿¡×
Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢°Ý¿·¤Î¡È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡É¡£2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢Âçºå¤Î19¤¢¤ëÁªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿°Ý¿·¡£Ãæ»³»á¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ÎÉÔµºÜ¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤¬µÕÉ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Ý¿·¤Î¸õÊä¤ËÂçº¹¤ÇÇÔËÌ¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡Ãæ»³ ÂÙ½¨ ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Öº¬À·è¤á¤Æ¤È¤³¤È¤ó°Ý¿·¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¤·¤«¤·¡¢2¤Ä¤ÎÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢Æ±¤¸Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Àï¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ»³»á¤Ï½ÐÇÏ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ»³»á¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ï¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡Ãæ»³ ÂÙ½¨ ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¼óÈÉ(¼óÁê)»ØÌ¾¤Ç¤¤Á¤Ã¤ÈÁª¤Ð¤ì¤Æ´±Å¡¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡×
°Õ³°¤Ë¤â°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò»Ù±ç¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Ï°ìÈÖÅ¨¤Ê¤Î¤Í¡×
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡×
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤ÈÏ¢Î©ÁÈ¤à¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÀèÀ¸Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡Ãæ»³ ÂÙ½¨ ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ê¤¦¤Ê¤º¤¯¡Ë
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë
¡Ö·ë¶É»ä¤é¤ÏÃæ»³ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤ï¤±¡£¤³¤ì¤Ç5Ç¯¤â6Ç¯¤â¤·¤Æ»ä¤é¤Ï»à¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë
¡Ö¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤ë¤ï¡×
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÃæ»³ÀèÀ¸¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥¸¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ÈÊ¢¤¿¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×
Áªµó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÈÏ¢Î©¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¤Î°Ý¿·½êÂ°µÄ°÷¤Ï¡¢¤¤Î¤¦°ËÅì»ÔµÄÁª¤ÇºÆÁª¤·¤¿¿ùËÜ°ìÉ§»ÔµÄ¡£¸©Áí»ÙÉô¤ÎÉûÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ÀÅ²¬¸©Áí»ÙÉô¡¡¿ùËÜ °ìÉ§ ÉûÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â°Ý¿·¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÏ¢Î©¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤°¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂåÉ½Ž¥¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¹Í¤¨¤ëÊý¸þÀ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÀÅ²¬¤Ç¤â°Ý¿·¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
°Ý¿·¤Ï19Æü¡¢Âçºå¤Ç¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤ò³«¤¡¢Ï¢Î©¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î2¿Í¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èÄê¡£¤½¤·¤Æ20Æü¡£°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¸á¸å¡¢¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Î©¹ç°Õ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¡¢¤³¤ì½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Î18»þ¤«¤éºÇ½ª¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤È³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ½ðÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Î1³äºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ ÂåÉ½¡Ë
¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤òÂçÉýºï¸º¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Î²þ³×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤âÌ±¼çÅÞ¤â¼Â¤ÏÌóÂ«¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¢Î©¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î²þ³×¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎÂçÉýºï¸º¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ïº£²ó¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥»¥ó¥¿ー¥Ô¥ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ä¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¥ª¥Ã¥±ー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¤Ç´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¾ÅÞ¤Î³èÆ°»ñ¶â¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬Ãë¤¹¤®¤«¤é¶ÛµÞ¤ÎÌò°÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£Äó¼¨¤·¤¿¡È12¤ÎÀ¯ºö¹àÌÜ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±¤«¤é¤Û¤ÜÁ´¤ÆËþ³Û²óÅú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ÎÂÐ±þ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Æ£ÅÄ ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢1²óÌÜ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·èºÛ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢26Ç¯´Ö¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆµÄ°÷Äê¿ôºï¸º°Æ¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÈæÎã¶è¤Î¤ß50ºï¸º°Æ¤Ï´ðËÜÍýÇ°¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌ±°Õ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦º£¤Î»þÂå¤Î¿¿µÕ¤ò¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¿ô°Õ¸«¤Î¤¹¤¯¤¤¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÁªµóÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤òÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ´Ö¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍðË½¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤¢¤È¹ç°Õ½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¡£¤½¤ÎÁ¥½Ð¤Ï¡¢¹ÓÇÈ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
