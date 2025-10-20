ポケモン公式ベビーブランドmonpoke、AWアイテム公開 「petit main」「ALBUS」「オヤスミマン」などとのコラボが登場
ポケモン公式ベビーブランドmonpoke（モンポケ）の最新アイテムが掲載された「monpoke 2025 AUTUMN／WINTER LOOKBOOK」がモンポケ公式HPで公開された。LOOKBOOK掲載アイテムは今後、順次展開予定で、今回はベビー・キッズのシーズンアパレル、新作絵本、フォトアルバムなど新たなアイテムが登場する。
【写真】かわいい！ピカチュウフリースポンチョやコラボおむつ
また、ナルミヤ・インターナショナルの「petit main／プティマイン」より、モンポケのなかまたちと一緒に秋・冬のお出かけシーンを楽しめるスペシャルアイテムが登場。ピカチュウの耳がポイントの収納可能なフードが付いたウィンドブレーカーやふわふわのアップリケが可愛い長袖Tシャツ、耳付きニット帽など、ベビー・キッズ向けのアイテムを展開予定となっている。（2025年11月発売予定）
「ましかく」写真プリントアプリのALBUSからは、モンポケデザインのアルバムとマンスリーカードが新登場。モンポケのなかまたちが、家族の成長や大切な思い出をかわいく彩る（発売中）。
そして、大好評の仕掛け絵本の第3弾では、小学館から〈0歳からのモンポケえほん〉ぐるぐるぴかぽんが登場。シリーズ第3弾となる今回は、歯車のしかけを回して遊ぶ「探しっこ」絵本。乳幼児の研究を行う東京大学・開一夫教授の監修のもと、赤ちゃんの視覚や聴覚、触覚を刺激する工夫を取り入れている。（2025年11月発売予定）
ユニ・チャームからは、モンポケデザインのオヤスミマンにMサイズ（男女共用）が新登場。おやすみ前の親子のコミュニケーションを楽しめる、モンポケのなかまたちのかわいいデザインとなっている（発売中）。
■モンポケとは
2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランド。ブランドテーマは、「はじめまして、をあつめよう」。子どもに、“はじめて”の経験をたくさん積んで豊かな心に成長してほしい、親に、お子様の一度きりの“はじめて”というかけがえのない瞬間をたくさん集めてほしい、という願いがこめられている。
【写真】かわいい！ピカチュウフリースポンチョやコラボおむつ
また、ナルミヤ・インターナショナルの「petit main／プティマイン」より、モンポケのなかまたちと一緒に秋・冬のお出かけシーンを楽しめるスペシャルアイテムが登場。ピカチュウの耳がポイントの収納可能なフードが付いたウィンドブレーカーやふわふわのアップリケが可愛い長袖Tシャツ、耳付きニット帽など、ベビー・キッズ向けのアイテムを展開予定となっている。（2025年11月発売予定）
そして、大好評の仕掛け絵本の第3弾では、小学館から〈0歳からのモンポケえほん〉ぐるぐるぴかぽんが登場。シリーズ第3弾となる今回は、歯車のしかけを回して遊ぶ「探しっこ」絵本。乳幼児の研究を行う東京大学・開一夫教授の監修のもと、赤ちゃんの視覚や聴覚、触覚を刺激する工夫を取り入れている。（2025年11月発売予定）
ユニ・チャームからは、モンポケデザインのオヤスミマンにMサイズ（男女共用）が新登場。おやすみ前の親子のコミュニケーションを楽しめる、モンポケのなかまたちのかわいいデザインとなっている（発売中）。
■モンポケとは
2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランド。ブランドテーマは、「はじめまして、をあつめよう」。子どもに、“はじめて”の経験をたくさん積んで豊かな心に成長してほしい、親に、お子様の一度きりの“はじめて”というかけがえのない瞬間をたくさん集めてほしい、という願いがこめられている。