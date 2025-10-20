西野未姫、1歳長女の誕生日会で作った“野菜のお寿司”&ケーキを紹介 完成度に反響「感動しちゃう」「凄いアイデア」
タレントの西野未姫（26）が19日、自身のブログを更新。長女・にこりちゃんの1歳誕生日を祝うために準備した、幼児用の手作り料理を公開した。
【写真】西野未姫が作った誕生日ケーキ＆野菜のお寿司
西野は「お誕生日準備で頑張ったもの」とつづり、1歳の誕生日会で作った手料理を紹介。スマッシュケーキは「#バナナが大好きなのでバナナたくさん入れました #食パンとヨーグルトで簡単にできた」と、長女の好物を使い、きれいにデコレーションされた写真を披露している。
続けてメインディッシュの寿司では、“なんちゃってお寿司”を手作りしたことを明かした。「#生物は食べれないから野菜で代用」とつづり、マグロはトマト、イカは大根、ウニはかぼちゃ、サーモンはニンジンで代用し、幼児でも食べられるアレンジレシピをアップ。
「#意外と本格的にできた #でも1番食べたのはツナマヨ」と、長女に人気だったメニューを伝えていた。
この投稿にファンからは「感動しちゃう 一生懸命育児されてるの YouTubeでみてるから 泣けちゃいます」「お寿司はお野菜だったのですね〜普通の生寿司にしか見えませんでしたよ」「愛情たっぷりで素敵」「凄いアイデアですね」などのコメントが集まっている。
【写真】西野未姫が作った誕生日ケーキ＆野菜のお寿司
西野は「お誕生日準備で頑張ったもの」とつづり、1歳の誕生日会で作った手料理を紹介。スマッシュケーキは「#バナナが大好きなのでバナナたくさん入れました #食パンとヨーグルトで簡単にできた」と、長女の好物を使い、きれいにデコレーションされた写真を披露している。
「#意外と本格的にできた #でも1番食べたのはツナマヨ」と、長女に人気だったメニューを伝えていた。
この投稿にファンからは「感動しちゃう 一生懸命育児されてるの YouTubeでみてるから 泣けちゃいます」「お寿司はお野菜だったのですね〜普通の生寿司にしか見えませんでしたよ」「愛情たっぷりで素敵」「凄いアイデアですね」などのコメントが集まっている。