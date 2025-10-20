É×¤Ï30ºÐÇ¯¾å¡ªÊì¤ÎÍ§Ã£¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿24ºÐÈþ½÷¡Ö¶¹¤¤¤±¤É¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¿²¤ëÁ°¤Î¥Á¥å¡¼¤â¡¡¿·µï¤ËÀøÆþ
¡¡10·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û53ºÐÉ×¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤ë24ºÐÈþ¿ÍºÊ¡Ê¥¥¹¤â¡Ë
¡¡É×¤ÏMCÆ£°æÎ´¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡£ºÊ¤ÏMC°æ¾åºé³Ú¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¡£Æó¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡£É×¤Ï»ÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿²¼¼¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤é¤·¤¤¶¹¤µ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¤¤¤¦É×¤ËºÊ¤Ï¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½¢¿²Á°¤Ë¤Ï1Æü1¸Ä¡¢É×¤¬ºÊ¤Î¡Öº£Æü¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤òÅÁ¤¨¤ë·è¤Þ¤ê»ö¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Î´é¡×¤ä¡Öº£Æü¤ª·Þ¤¨Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Î´é¡×¡Ö¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»þ¤Î´é¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿ºÊ¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥¥ã¥éÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¡£Ìµ¸ý¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ×¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30Ç¯°Ê¾å¤âÆÈ¤êÊë¤é¤·¤Ç¡¢³°¿©¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿É×¡£ºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼èºàÆü¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊìÄ¾ÅÁ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¥½¡¼¥¹¤ÏÌÜÊ¬ÎÌ¤¹¤®¤ÆÂ¤·»»¤¬¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÉ×¤ÎÂç¹¥Êª¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÆó¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£Æ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é30Ç¯Á°¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¡£ºÊ¤ÎÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅ¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°û¤ßÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ18Ç¯Á°¡¢ºÊ¤ÎÊì¤¬¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÊ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þÉ×¤Ï35ºÐ¡¢ºÊ¤Ï5ºÐ¡£ºÊ¤¤¤ï¤¯¡ÖÍ·¶ñ¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÍ·¤ó¤Àµ²±¤À¤±¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£