《朗報》食品から日用品まで69品目が値下げ！イオン・マックスバリュなどで26日まで実施中。

イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2000店舗で、2025年10月20日から26日までの期間、お菓子・飲料・加工食品・日用品などナショナルブランド69品目の値下げを実施しています。

続く物価高に嬉しすぎる企画

お菓子や飲料に加工食品、日用品まで幅広く、69品目が対象となっています。

値下げ商品の一例は、以下の通り。

●不二家／カントリーマアム（バニラ＆ココア）18枚入

通常300円→期間中192円

●カルビー／フルグラ 700g

通常699円→期間中624円

●はごろもフーズ／シーチキンNewマイルド 70g×4缶

通常473円→期間中386円

●ハウス食品／バーモントカレー（甘口・中辛・辛口） 各230g

通常278円→期間中235円

●雪印メグミルク／ナチュレ恵megumi脂肪ゼロ 400g

通常189円→期間中159円

●フジパン／ネオバターロール・ネオレーズンバターロール・ネオ黒糖ロール 各6個入

通常213円→期間中181円

●伊藤ハム／朝のフレッシュロースハム 35g×4パック

通常321円→期間中278円

●日清ヨーク／ピルクル400 65mL×10本

通常289円→期間中235円

●赤城乳業／ガツン、とみかん 58mL×5本入

通常300円→期間中267円

●味の素／ザ★シュウマイ9個

通常483円→期間中429円

●味の素／ザ★チャーハン 580g

通常516円→期間中429円

●味の素／ザ★から揚げ 225g

通常527円→期間中429円

●テーブルマーク／ごっつ旨いお好み焼1食入

通常386円→期間中321円

●花王／アタック抗菌EX詰替用 1590g

通常767円→期間中657円

●P&G／ボールドジェルボール4D本体各種 11個入

通常217円→期間中195円

●旭化成ホームプロダクツ／サランラップ 22cm×50m

通常305円→期間中283円

●P&G／レノアハピネス夢ふわタッチ詰替用特大サイズ各種 720mL

通常492円→期間中415円

●花王／エマール 詰替各種 810g

通常437円→期間中415円

●花王／ロリエ肌キレイガード（羽なし28枚×2・羽付き20枚×2）

通常294円→期間中272円

●ユニリーバ／ダヴボディウォッシュ 詰替各種 640g

通常437円→期間中393円

店舗によって商品の取り扱いや品揃えが異なる場合があります。また、店舗によって販売価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部