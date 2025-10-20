《朗報》食品から日用品まで69品目が値下げ！イオン・マックスバリュなどで26日まで実施中。
イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2000店舗で、2025年10月20日から26日までの期間、お菓子・飲料・加工食品・日用品などナショナルブランド69品目の値下げを実施しています。
続く物価高に嬉しすぎる企画
お菓子や飲料に加工食品、日用品まで幅広く、69品目が対象となっています。
値下げ商品の一例は、以下の通り。
●不二家／カントリーマアム（バニラ＆ココア）18枚入
通常300円→期間中192円
●カルビー／フルグラ 700g
通常699円→期間中624円
●はごろもフーズ／シーチキンNewマイルド 70g×4缶
通常473円→期間中386円
●ハウス食品／バーモントカレー（甘口・中辛・辛口） 各230g
通常278円→期間中235円
●雪印メグミルク／ナチュレ恵megumi脂肪ゼロ 400g
通常189円→期間中159円
●フジパン／ネオバターロール・ネオレーズンバターロール・ネオ黒糖ロール 各6個入
通常213円→期間中181円
●伊藤ハム／朝のフレッシュロースハム 35g×4パック
通常321円→期間中278円
●日清ヨーク／ピルクル400 65mL×10本
通常289円→期間中235円
●赤城乳業／ガツン、とみかん 58mL×5本入
通常300円→期間中267円
●味の素／ザ★シュウマイ9個
通常483円→期間中429円
●味の素／ザ★チャーハン 580g
通常516円→期間中429円
●味の素／ザ★から揚げ 225g
通常527円→期間中429円
●テーブルマーク／ごっつ旨いお好み焼1食入
通常386円→期間中321円
●花王／アタック抗菌EX詰替用 1590g
通常767円→期間中657円
●P&G／ボールドジェルボール4D本体各種 11個入
通常217円→期間中195円
●旭化成ホームプロダクツ／サランラップ 22cm×50m
通常305円→期間中283円
●P&G／レノアハピネス夢ふわタッチ詰替用特大サイズ各種 720mL
通常492円→期間中415円
●花王／エマール 詰替各種 810g
通常437円→期間中415円
●花王／ロリエ肌キレイガード（羽なし28枚×2・羽付き20枚×2）
通常294円→期間中272円
●ユニリーバ／ダヴボディウォッシュ 詰替各種 640g
通常437円→期間中393円
店舗によって商品の取り扱いや品揃えが異なる場合があります。また、店舗によって販売価格が異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部