《朗報》食品から日用品まで69品目が値下げ！イオン・マックスバリュなどで26日まで実施中。

イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約2000店舗で、2025年10月20日から26日までの期間、お菓子・飲料・加工食品・日用品などナショナルブランド69品目の値下げを実施しています。

続く物価高に嬉しすぎる企画

お菓子や飲料に加工食品、日用品まで幅広く、69品目が対象となっています。

値下げ商品の一例は、以下の通り。

●不二家／カントリーマアム（バニラ＆ココア）18枚入
通常300円→期間中192円

●カルビー／フルグラ　700g
通常699円→期間中624円

●はごろもフーズ／シーチキンNewマイルド　70g×4缶
通常473円→期間中386円

●ハウス食品／バーモントカレー（甘口・中辛・辛口）　各230g
通常278円→期間中235円

●雪印メグミルク／ナチュレ恵megumi脂肪ゼロ　400g
通常189円→期間中159円

●フジパン／ネオバターロール・ネオレーズンバターロール・ネオ黒糖ロール　各6個入
通常213円→期間中181円

●伊藤ハム／朝のフレッシュロースハム　35g×4パック
通常321円→期間中278円

●日清ヨーク／ピルクル400　65mL×10本
通常289円→期間中235円

●赤城乳業／ガツン、とみかん　58mL×5本入
通常300円→期間中267円

●味の素／ザ★シュウマイ9個
通常483円→期間中429円

●味の素／ザ★チャーハン　580g
通常516円→期間中429円

●味の素／ザ★から揚げ　225g
通常527円→期間中429円

●テーブルマーク／ごっつ旨いお好み焼1食入
通常386円→期間中321円

●花王／アタック抗菌EX詰替用　1590g
通常767円→期間中657円

●P&G／ボールドジェルボール4D本体各種　11個入
通常217円→期間中195円

●旭化成ホームプロダクツ／サランラップ　22cm×50m
通常305円→期間中283円

●P&G／レノアハピネス夢ふわタッチ詰替用特大サイズ各種　720mL
通常492円→期間中415円

●花王／エマール 詰替各種　810g
通常437円→期間中415円

●花王／ロリエ肌キレイガード（羽なし28枚×2・羽付き20枚×2）
通常294円→期間中272円

●ユニリーバ／ダヴボディウォッシュ 詰替各種　640g
通常437円→期間中393円

店舗によって商品の取り扱いや品揃えが異なる場合があります。また、店舗によって販売価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部